PREFEITURA DE ARACAJU ENVIARÁ À CÂMARA PROJETOS QUE VISAM À CRIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE SECRETARIAS

Com o retorno das atividades legislativas, a Prefeitura enviará à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) projetos de Lei que visam à criação e reestruturação de secretarias municipais. A reforma administrativa foi anunciada nesta terça-feira, 4, pela prefeita Emília Corrêa, durante a abertura dos trabalhos da CMA.

De acordo com a prefeita, a reforma administrativa representa uma necessidade vital para o primeiro momento do mandato. Entre os projetos, estão a criação da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher e da Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além disso, o Executivo encaminhará à Câmara a reestruturação da atual pasta de Articulação Política e Relações Institucionais, que passará a se chamar Secretaria Municipal de Parcerias, Investimentos e Articulação.

“Todas essas três secretarias estão sendo criadas de forma enxuta, buscando modernizar a gestão e atender às demandas da nossa sociedade”, frisou a prefeita Emília Corrêa.

A criação da Secretaria Municipal de Cultura buscará maior eficiência na gestão pública para o setor, viabilizando a captação de recursos. Já a Secretaria da Mulher terá o objetivo de consolidar todas as legislações municipais de Aracaju relacionadas às políticas para as mulheres. “A Secretaria Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, um compromisso do nosso Plano de Governo, atuará de forma integrada com as demais secretarias, garantindo e defendendo os direitos das pessoas com deficiência, além de promover a inclusão social”, explicou.

A reforma também inclui a reestruturação da Secretaria de Articulação Política, que será renomeada para Secretaria Municipal de Parcerias, Investimentos e Articulação. “A nova pasta terá o foco na atração de investimentos e na captação de recursos a serem aplicados na cidade de Aracaju, por meio do desenvolvimento do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e de Parcerias Público-Privadas (PPP), que serão responsáveis por avanços significativos em diversos serviços e setores”, finalizou a prefeita.

Foto: Diane Queiroz