PREFEITURA DE ARACAJU FAZ A AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA VAGAS PCD NO CONCURSO DA PROCURADORIA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizou, na sexta-feira, 26, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que foram aprovados para vagas de Pessoas com Deficiência (PcD), no concurso da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

O certame, realizado em 2024 e organizado pela banca Cebraspe, ofertou 10 vagas imediatas e cadastro de reserva para o cargo de Procurador do Município, que exige bacharelado em Direito e inscrição na OAB, com remuneração inicial de R$ 17.442,50.

A gerente de perícia médica da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas da Seplog (CGGP), Alyne Almeida, destacou a estrutura da ação. “Os candidatos aprovados e classificados passaram pela perícia biopsicossocial, conduzida por uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, assistente social, psicóloga, fonoaudióloga e médica perita. Cada candidato é avaliado não só pelos relatórios médicos apresentados, mas também pela interação com a equipe multiprofissional, sempre com foco na capacidade de exercer as funções do cargo de procurador”, explicou.

O procurador e presidente da comissão do concurso, Tiago Vieira, reforçou a relevância da etapa. “Esse é um momento histórico, estamos na fase final de validação dos aprovados. A avaliação biopsicossocial é a única etapa sob responsabilidade exclusiva da Prefeitura, e por isso é gratificante encontrar uma equipe preparada, que acolheu os candidatos com humanização, oferecendo estrutura adequada e cuidado em cada detalhe”, afirmou.

Com a finalização dessa fase, o concurso caminha para a homologação e convocação dos aprovados, fortalecendo a atuação da PGM de Aracaju e ampliando o quadro de procuradores da capital.

Foto: Diego Souza/Ascom Seplog