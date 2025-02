Prefeitura de Aracaju homenageia generais do exército com Mérito Serigy

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, concedeu nesta segunda-feira, 17, a comenda da Ordem do Mérito Serigy ao general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante do Comando Militar do Nordeste, e ao general de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar. Ambos foram recebidos pela primeira vez na sede da prefeitura. Participaram da cerimônia o vice-prefeito e secretário de Comunicação de Aracaju, Ricardo Marques, o secretário de Governo, Itamar Bezerra, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, tenente-coronel Ricardo Pereira Barreto, acompanhado do assessor de Relações Institucionais e Parlamentar, coronel Leão, e demais militares.

Conduzindo as homenagens, a prefeita destacou a importância do reconhecimento por meio da comenda Mérito Serigy, a mais alta honraria concedida pelo município. “A Prefeitura de Aracaju honra os homens e mulheres que integram o Exército Brasileiro, reconhecendo o importante diferencial que eles proporcionam ao país, não apenas em termos de segurança, mas também de democracia, respeito e hierarquia — valores essenciais que devemos trazer para o nosso dia a dia”, declarou Emília Corrêa.

Nascido no estado do Rio de Janeiro, o general Maurílio Ribeiro incorporou as fileiras do Exército em 29 de fevereiro de 1983, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), tendo sido declarado aspirante da área de artilharia, em 6 de dezembro de 1986. No dia 19 de janeiro de 2024, assumiu o Comando Militar do Nordeste. “Ficamos muito felizes em saber que essa referência se deve ao reconhecimento do trabalho que realizamos. Hoje estou aqui, assim como já estivemos em outros momentos, enfrentando desafios, mas sempre com o mesmo propósito. Amanhã, outras pessoas estarão aqui, mas a farda continuará a mesma, representando a identidade daqueles que servem”, agradeceu o general de exército, ao ser agraciado com a comenda Mérito Serigy – Grã Cruz.

Outro homenageado foi o general André Ribeiro, que recebeu da Prefeitura de Aracaju a comenda Mérito Serigy – Grande Oficial. Natural do Rio de Janeiro, o general Ingressou no Exército Brasileiro em 21 de fevereiro de 1983, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), com sede em Campinas-SP e foi declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria, em 9 de dezembro de 1989, sendo classificado no 19° Batalhão de Caçadores, em Salvador-BA. Assumiu o comando da 6ª Região Militar (RM), responsável por tropas e atividades do Exército nos Estados da Bahia e de Sergipe. “Essa honraria é uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços com a cidade e, especialmente, com o estado de Sergipe. Sinto-me muito honrado e responsável por fortalecer esse vínculo”, disse.

Ao fim da cerimônia, a prefeita Emília Corrêa foi presenteada com livros sobre a história do Exército Brasileiro e uma medalha do Comando Militar do Nordeste. “Entregamos esta medalha com carinho, alegria e honra às autoridades que se destacam pela forma como têm interagido com a instituição Exército Brasileiro”, destacou o general Maurílio Ribeiro.

Na tarde desta segunda-feira, 17, o comandante do Comando Militar do Nordeste, o general Maurílio Miranda Netto Ribeiro receberá o Título de Cidadão Sergipano, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

Comenda

Criada em 1973, por meio de lei municipal, a Comenda da Ordem do Mérito Serigy é concedida a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município e aos aracajuanos. A condecoração leva o nome de um dos caciques sergipanos, o cacique Serigy, que ganhou destaque ao resistir bravamente à conquista portuguesa.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA