PREFEITURA DE ARACAJU INICIA O I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), deu início, na noite desta terça-feira, 23, ao I Congresso Municipal de Educação para o Trânsito e Mobilidade Urbana.

O evento, que segue até a próxima quinta-feira, 25, aconteceu no auditório do bloco D da Universidade Tiradentes (Unit), e reuniu especialistas, educadores e agentes da autoridade de trânsito em uma programação gratuita e aberta ao público. A primeira noite contou com a palestra de abertura, com o tema “Planejamento e Prevenção: Políticas Públicas de Segurança Viária”, ministrada pelo Diretor de Trânsito da SMTT, Julio César Zambon.

Representando a prefeita Emília Corrêa, o vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação Social, Ricardo Marques, abriu o evento parabenizando os agentes pelo Dia Nacional dos Agentes de Trânsito, comemorado nesta terça-feira, 23. Ele ainda ressaltou a relevância do congresso, que traz palestras e painéis voltados para a discussão de soluções que promovam um trânsito mais seguro, humano e justo.

“Esse é um momento importante para a nossa gestão, porque trânsito e a mobilidade urbana significam pessoas. E é desse foco que a gente quer fazer a nossa gestão, cuidando das pessoas no trânsito e na mobilidade. Pois é através da mobilidade que as pessoas vão para o trabalho, vão para a escola, vão estudar. E cada vez que a gente foca nesse tema e traz esse assunto para o debate, a gente aprimora. E é isso que a nossa gestão quer fazer”, afirmou.

A abertura contou também com a participação da consultora administrativa da SMTT de Aracaju, Selma Andrade Dantas, que representou o superintendente da SMTT, Nelson Felipe. Ela destacou o papel do congresso para o fortalecimento das ações educativas no município, e a importância de levar esse debate para o meio acadêmico. “Esse é um momento ímpar para a cidade de Aracaju. É a Prefeitura trazendo a discussão sobre o trânsito para dentro da Universidade Tiradentes. Estamos todos os dias nas ruas, nas instituições e nas escolas. Mas o meio acadêmico é também muito importante para nós, para que a gente tenha os resultados dos projetos, dos trabalhos técnicos e das pesquisas, e que venham nortear o que a gente precisa para melhorar a mobilidade urbana de Aracaju”, declarou.

Palestra de abertura

Com o tema “Planejamento e Prevenção: Políticas Públicas de Segurança Viária”, o Diretor de Trânsito da SMTT, Julio César Zambon, abriu a primeira palestra do congresso. Ele reforçou a relevância do debate como instrumento de aproximação entre a gestão pública, a sociedade e as instituições ligadas ao trânsito. “A importância desse congresso de educação para o trânsito e mobilidade urbana está no debate com a sociedade, com o meio acadêmico e com os órgãos do sistema nacional de trânsito. É um evento diferenciado, é o primeiro que a Prefeitura e a SMTT fazem nesse sentido, tentando mobilizar a sociedade para entender as peculiaridades do trânsito e suas soluções”, declarou.

Em sua palestra, o diretor apresentou diversos dados estatísticos sobre sinistros e número de mortes no trânsito nos últimos anos. Entre outras informações, ele também falou sobre a importância de se realizar um trabalho transversal que leve a educação para o trânsito às escolas, empresas e outras instituições.

O público, que lotou o auditório, elogiou a iniciativa da Prefeitura de Aracaju em realizar o congresso. Entre os presentes, o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Roberto Gurgel, destacou o impacto do evento diante do cenário de acidentes envolvendo motocicletas. Segundo ele, atualmente, 75% dos traumatismos que estão relacionados aos hospitais de urgência são relativos a acidentes de moto. “Há uma necessidade de discussão sobre todos os fatores que estão envolvidos para que isso aconteça. E eu acho que esse congresso traz uma luz para que possa se discutir amplamente com a sociedade, formas de diminuir uma situação que traz tanto sofrimento, tanta sequela àqueles que acabam se envolvendo em acidentes de moto”, afirmou.

Já o presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Sergipe (CETRAN/SE), Fabrício Alcântara, enfatizou a integração promovida pelo evento. “Aqui a gente não fala somente de educação para o trânsito e mobilidade urbana, mas de todo o conjunto de modais que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. É um grande avanço na comunicação entre as entidades e a sociedade civil organizada. A SMTT de Aracaju está conseguindo um trabalho de amplitude e integração para que todos possam cada vez mais ouvir a sociedade e levar a conscientização de que é necessário seguir as regras de trânsito, para que haja a redução de sinistros no trânsito. A SMTT está de parabéns por este trabalho em busca de um trânsito melhor para todos”, disse.

Presenças

Estiveram presentes na abertura, também, o professor Marcos Vandir, diretor acadêmico da Unit, representando o reitor professor Jouberto Uchôa; Carlos Alberto dos Santos Araújo, representando a diretora presidente do Detran Sergipe, Naleide de Andrade Santos; além de representantes do Detran, PRF, DNIT, BPTran, Huse, SMTTs de municípios do interior, Ciosp, Guarda Municipal de Aracaju, Delegacia Especial de Delitos de Trânsito, secretarias municipais, entre outras instituições.

Programação

O congresso segue com a seguinte programação:

Quarta-feira, 24/09

14h – Painel: “Impactos Psicossociais, Econômicos e de Saúde no Trânsito”;

16h – Painel: “Os Três E’s da Segurança Viária: Engenharia, Educação e Esforço Legal”;

19h – Painel: “Crimes de Trânsito: Abordagens e procedimentos”.

Quinta-feira, 25/09

14h – Painel: “Papel do Agente de Trânsito no Sistema de Segurança Viária”;

16h – Painel: “Novas realidades: Tecnologias e Inovação no Trânsito”;

19h – Painel: “Estratégias de Educação para o Trânsito: Possibilidades e Desafios”.

