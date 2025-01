PREFEITURA DE ARACAJU PLANEJA MÊS INTENSO PARA CELEBRAR O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 17 DE MARÇO

A prefeitura de Aracaju criou a comissão para dar início ao planejamento das atividades que serão desenvolvidas este ano, nas comemorações do aniversário da capital, que acontece no dia 17 de março.

A programação será descentralizada e terá mais de 20 dias de atividades, com eventos acontecendo em bairros alcançando todas as zonas. Serão shows com artistas, realização de atividades esportivas, tendas culturais e muitas outras atividades.

Outra novidade das comemorações dos 170 anos de Aracaju é que as atividades que aconteceriam no Projeto Verão estarão na programação do aniversário. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa explica que foi necessário fazer esta adequação. “Estamos arrumando a casa para garantir que os serviços essenciais não fossem suspensos em Aracaju nesses primeiros dias. Uma dessas adequações foi a transferência das atividades do Projeto Verão para as comemorações dos 170 anos. Entendemos a importância de um evento tradicional como o Festival para a nossa cidade, mas é preciso ter responsabilidade com o orçamento”.

O aniversário de 170 anos de Aracaju terá uma programação completa e bem diversificada para satisfazer todos os gostos. Terão shows com grandes nomes da música brasileira, esporte, tenda cultural, feirinha criativa e a nossa tradicional corrida Cidade Aracaju vai encerrar as festividades, no dia 29 de março, último sábado do mês.

