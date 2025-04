PREFEITURA DE ARACAJU PROJETA INVESTIMENTO DE QUASE R$ 250 MILHÕES NOS BAIRROS SANTA MARIA E 17 DE MARÇO

A prefeita e o vice-prefeito de Aracaju, Emília Corrêa e Ricardo Marques se reuniram nesta sexta-feira (25), com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, na sede da prefeitura para solicitar apoio na ampliação de recursos que serão investidos em um projeto de intervenção na zona Sul da capital, mais precisamente nos bairros Santa Maria e 17 de Março.

O projeto, que foi elaborado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), já tem garantidos o valor de R$ 100 milhões e a prefeitura quer garantir mais R$ 148,7 milhões junto ao Governo Federal. O objetivo é que por meio do programa NOVOPAC – Pro Moradia sejam destinados cerca de R$ 248,7 milhões em obras de urbanização, habitação, infraestrutura, regularização fundiária, ações ambientais e trabalho social que serão executados na zona norte da capital.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou a necessidade e a importância destes investimentos para a população das comunidade envolvidas. “Essas obras são de extrema importância e também necessárias para os moradores do Santa Maria e do 17 de Março. Essa iniciativa representa um passo decisivo na construção de uma cidade mais justa, sustentável e com maior qualidade de vida para todos. Estamos tratando de um território com grandes carências históricas e esse projeto vem para reverter esse cenário com planejamento, investimentos estruturantes e cuidado com as pessoas”.

O ministro Márcio Macedo explicou que o próximo passo é iniciar um projeto que já atenda os R$ 100 milhões que já estão aprovados. “Solicitei a prefeita Emília que a prefeitura modulasse o projeto para já atender o que será feito com R$ 100 milhões que estão aprovados para a gente correr para a liberação e depois vamos trabalhar juntos para ampliar esses recursos para o projeto inteiro”.

O vice-prefeito Ricardo Marques destacou o empenho da prefeitura em melhorar a qualidade de vida da população da capital. “Nossa gestão tem um compromisso com o bem-estar de quem mora em Aracaju e estamos empenhados em sempre melhorar a vida da população de Aracaju e esse projeto de intervenção que a prefeitura preparou para os bairros Santa Maria e 17 de Março demonstra justamente essa cuidado”.

Programa NOVOPAC – Pro Moradia Macroárea Santa Maria/17 de Março

O projeto pretende beneficiar diretamente mais de 2.500 famílias, com foco em comunidades como o Suvaco da Gata, Recanto dos Cajueiros, Jardim Recreio de Santa Maria e Lagoa Santo Antônio. As intervenções vão desde a implantação de infraestrutura básica até a construção de unidades habitacionais e ações de regularização fundiária. Uma das ações previstas é a urbanização da Comunidade Lagoa Santo Antônio, que sozinha receberá mais de R$ 112 milhões, representando quase metade do investimento total do programa. Outra iniciativa é a produção de novas moradias em áreas remanescentes do bairro 17 de Março, com mais de R$ 42 milhões destinados à construção de unidades habitacionais. Além da infraestrutura urbana, o plano também inclui a construção de um hospital veterinário e investimentos em trabalho social com as famílias.

Prefeitura apresenta 22 propostas ao Novo PAC

A Prefeitura de Aracaju protocolou 22 propostas no Novo PAC – Seleção 2025, abrangendo áreas essenciais como educação, saúde, mobilidade urbana, esporte e infraestrutura. Entre os destaques estão três grandes projetos apresentados pela EMURB e Defesa Civil voltados para urbanização de favelas, contenção de enchentes e drenagem urbana, que juntos somam mais de R$ 279 milhões. A Secretaria de Educação (SEMED) também apresentou propostas significativas para construção de creches, pré-escolas e aquisição de ônibus escolares, totalizando mais de R$ 30 milhões. Na área da saúde, a secretaria submeteu propostas para ampliação da rede de atendimento básico e especializado, com foco em UBS, CAPS, policlínicas e unidades odontológicas. A Prefeitura também propôs ações voltadas à renovação da frota de transporte público e à construção de espaços esportivos comunitários. Todas as propostas estão em análise pelo Governo Federal e, se aprovadas, poderão representar um avanço importante na oferta de serviços públicos e no desenvolvimento da cidade.

Foto Felipe Bass