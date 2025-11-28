Prefeitura de Aracaju publica a licitação para a compra de 15 ônibus 100% elétricos e oito carregadores

A Prefeitura de Aracaju publicou nessa última quinta-feira, 27, o edital da licitação que irá viabilizar a aquisição de mais 15 ônibus 100% elétricos para a frota do transporte coletivo urbano da capital.

O edital está disponível para consulta dos licitantes no portal Aracaju Compras, da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), e nos sites https://licitanet.com.br/ e https://pncp.gov.br/app/editais

O aviso de publicação de licitação também consta na edição dessa quinta do Diário Oficial do Município. Conforme o documento, o certame estará aberto a partir das 9 horas do dia 15 de dezembro de 2025.

Além dos 15 ônibus, a licitação também prevê a compra de oito carregadores de alta potência, de forma imediata, para atender às necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

O plano de eletromobilidade de Aracaju prevê a aquisição de 30 ônibus elétricos: 15 já estão em operação e outros 15 serão comprados por meio desta licitação. A capital é a primeira do Nordeste a colocar em circulação uma frota elétrica operada diretamente no transporte urbano.

O projeto inclui ainda a construção de uma usina de energia solar e a instalação de mais oito carregadores. A iniciativa colocou o município na 5ª posição do Ranking Connected Smart Cities, que destaca as cidades mais inovadoras e conectadas do país.

A medida demonstra o cumprimento do compromisso feito pela prefeita Emília Corrêa de melhorar o transporte público coletivo da cidade beneficiando à população e, além disso, contribuir com o enfrentamento às mudanças climáticas e à redução de gases de efeito estufa.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA