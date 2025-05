Prefeitura de Aracaju realiza 2ª audiência pública da LDO 2026 no bairro Lamarão

Dando continuidade ao calendário participativo de planejamento orçamentário, a Prefeitura de Aracaju realizou, nesta quarta-feira, 14, a segunda audiência pública voltada à construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. O encontro aconteceu na Emef Sérgio Francisco da Silva, no bairro Lamarão, zona norte da capital, e reuniu moradores, lideranças comunitárias e representantes do poder público. O objetivo da audiência foi ouvir as demandas da população para garantir que as prioridades da gestão reflitam as necessidades reais dos bairros.

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância da participação popular no processo. Segundo ela, ouvir a comunidade é fundamental para que a administração possa fechar a LDO e, em seguida, preparar o orçamento anual, garantindo que as necessidades mais urgentes sejam atendidas. “Mais uma vez, estamos realizando uma audiência pública, desta vez aqui no Lamarão, para ouvir a comunidade, saber exatamente o que ela precisa e deseja. A partir dessas escutas, vamos fechar nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em seguida, preparar o orçamento anual, que é a próxima etapa. O que for incluído na LDO certamente será discutido para acontecer. Por isso, ouvir a população é essencial para que a gente não erre e acerte exatamente na necessidade maior de cada local”.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, ressaltou a iniciativa, que promove um diálogo direto com os cidadãos para definir as prioridades do orçamento. “Essa é uma ação histórica da gestão da prefeita Emília Corrêa, que traz a população para discutir as prioridades do orçamento de 2026. A participação popular é fundamental, pois as pessoas indicam demandas em transporte, saúde, educação e outras áreas. Essas prioridades serão incorporadas na LDO e depois no orçamento”.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Thyago Silva, reforçou o papel da participação popular e explicou que as contribuições podem ser feitas presencialmente, nas audiências, ou por meio da consulta pública online. “A primeira audiência já nos deu um caminho sobre as prioridades da população. Hoje, no Lamarão, esperamos o mesmo envolvimento. A LDO é uma ferramenta fundamental, que orienta a elaboração do orçamento de 2026. A população pode participar presencialmente ou pela internet, acessando o site da Prefeitura, pelo QR Code ou pelo link disponível para enviar suas sugestões”.

A moradora do bairro Lamarão desde criança, Luana Paixão, elogiou a iniciativa da Prefeitura em levar o debate para a comunidade. “Essa ação é muito interessante porque dá voz aos cidadãos, especialmente às pessoas da comunidade carente. Não basta fazer por obrigação, é preciso parar para ouvir e entender a real situação do bairro para agir com mais sensibilidade”.

Outro morador do Lamarão, Manuel Messias Ferreira da Costa, também valorizou o diálogo aberto com a população. “É muito importante ouvir a opinião dos moradores sobre as melhorias para o bairro. Ninguém quer mais o bem da comunidade do que quem vive aqui. Isso ajuda a administração a escolher ações que realmente atendam aos anseios da população”.

A partir das contribuições obtidas nas audiências presenciais e na consulta pública online, a Prefeitura irá consolidar as prioridades apontadas pela população na LDO, que será encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju até o dia 31 de maio. A consulta pública virtual segue aberta ao público até 20 de maio e pode ser acessada no site da Prefeitura.

Moradores apontam prioridades para o bairro Lamarão

Ao chegar na Emef Sérgio Francisco da Silva, os moradores eram convidados a votarem em um painel eletrônico e interativo em que eles escolhiam quais as necessidades mais urgentes da localidade.

Além disso, durante a audiência pública, o líder do bairro José Neto e a líder da comunidade, Luziânia de Jesus Santos, participaram de uma dinâmica onde eles recebiam cédulas fictícias que deveriam ser investidas nas demandas que eles consideravam mais urgentes.

Entre as prioridades mais votadas pelos participantes da audiência, estão a construção de mais unidades de saúde, a ampliação da rede de escolas, a pavimentação das vias e a melhoria e ampliação do transporte público.

As sugestões colhidas durante a audiência serão consideradas na elaboração da LDO 2026, fortalecendo a construção de um planejamento mais próximo das reais necessidades da população.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA