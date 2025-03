PREFEITURA DE ARACAJU REALIZA A PRIMEIRA REUNIÃO DA MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM SINDICATOS

A Prefeitura de Aracaju realizou, nesta quarta-feira (26), a primeira reunião da Mesa Municipal de Negociação Permanente (MMNP), iniciativa que visa estabelecer um diálogo contínuo com os sindicatos representantes dos servidores públicos.

O encontro ocorreu na sede da prefeitura e contou com a presença da prefeita Emília Corrêa, dos secretários Sidney Tiago (Fazenda) e Thyago Silva (Planejamento, Orçamento e Gestão – Seplog), além do vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Isaac Silveira. A criação da MMNP foi oficializada no mês passado, com o objetivo de atender os anseios e necessidades dos servidores municipais.

Durante a reunião, a prefeita Emília Corrêa reforçou seu compromisso com avanços concretos na gestão municipal. Em sua fala, destacou a importância do diálogo e da definição de prazos, estudos e cálculos para atender às demandas apresentadas. “Nosso compromisso é garantir que as coisas realmente aconteçam, com responsabilidade e dentro do que sabemos ser necessário. Vamos construir caminhos reais para soluções. Quando as necessidades dos servidores são atendidas, a população é quem ganha. Servidor valorizado significa um serviço público mais eficiente e de qualidade para todos”.

“Esse momento é histórico, e não vamos parar. Estamos apenas no terceiro mês de gestão e, mesmo diante de desafios e ataques, seguimos firmes no compromisso de fazer acontecer. O calendário de negociações será fundamental para garantir avanços, respeitando as especificidades de cada categoria”, completou.

Durante o encontro, a gestora apresentou algumas opções de datas para o calendário de pagamento para que cada setor pudesse se posicionar, garantindo um processo participativo. A maioria dos presentes optou pelo dia 22 como a melhor alternativa. No entanto, alguns sindicatos informaram que consultarão seus sindicalizados sobre a mudança e, caso haja novas sugestões, poderão apresentá-las à administração municipal.

O novo calendário deve valer, a partir de maio, para todos os servidores da ativa, aposentados e pensionistas vinculados ao município. Antes da mudança, os pagamentos costumavam ser realizados nos últimos dias do mês.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago Silva apresentou aos representantes dos sindicatos como seriam conduzidas as negociações com as categorias. “A Mesa de Negociação Permanente terá encontros periódicos para acompanhar a evolução das discussões e consolidar um modelo de gestão participativa e transparente na administração municipal. O formato dessas negociações é regido por um regimento interno que prevê três momentos distintos, sendo estes, a mesa principal, a mesa setorial e a mesa de discussões específicas. Cada uma dessas mesas é responsável por tratar, de forma detalhada, as demandas e os anseios dos líderes e das bases sindicais”.

O vereador Isaac Silveira, líder do governo na Câmara Municipal, expressou apoio à iniciativa e destacou seu papel como mediador entre o Executivo e o Legislativo para garantir a implementação de medidas que beneficiem os servidores. “Essa reunião de hoje, destaca que pela primeira vez em muito tempo existe uma vontade conjunta do Poder Executivo e também do Legislativo em ouvir os servidores e isso é muito importante. Existe um sentimento de esperança entre as categorias, pois acreditamos que é possível transformar essa realidade por meio do diálogo e do fortalecimento da capacidade de negociação”.

Os representantes sindicais presentes avaliaram a reunião como um passo positivo para fortalecer o diálogo com a gestão municipal. Para eles, a criação de um canal permanente de negociação representa um avanço significativo para garantir melhores condições de trabalho. Para a vice-presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Aracaju (APMAJU), Hermosa França abertura deste canal de negociações é um marco para o servidor. “Hoje estamos participando da primeira roda de negociações, um momento muito importante para nós, servidores. Na gestão passada, não tivemos essa oportunidade. Quando a prefeita se dispõe a dialogar de igual para igual com os servidores para discutir nossas demandas, sabemos que estamos no caminho certo. Estamos confiantes de que essa gestão será produtiva e, acima de tudo, respeitosa com os servidores”.

Wesley Santos, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju (Sindatran) elogiou a iniciativa da prefeitura. “A prefeita de Aracaju já teve a primeira reunião de negociação com os servidores, algo que nunca aconteceu nas gestões anteriores. Essa negociação é crucial para apresentarmos nossas demandas, especialmente em relação aos reajustes. Sabemos que o início dessa aproximação é desafiador, mas é essencial para mostrar tudo o que enfrentamos nos últimos anos e, assim, avançarmos com uma nova visão tanto para os servidores quanto para a população de Aracaju.”

Foto Ronald Ameida / SECOM PMA