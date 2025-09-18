PREFEITURA DE ARACAJU REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DELIMITAÇÃO MUNICIPAL DA ANTIGA ZONA DE EXPANSÃO

A Prefeitura de Aracaju irá realizar nesta sexta-feira (19), uma audiência pública destinada à apresentação de dados sobre investimentos, impactos financeiros e medidas jurídicas já adotadas em defesa do território.

A iniciativa acontece diante da decisão judicial que pretende transferir parte da área para o município de São Cristóvão. A audiência ocorrerá às 19h, logo após a inauguração da nova Unidade de Qualificação Profissional da Fundat, no bairro Mosqueiro. O convite se estende também a autoridades, representantes de instituições e lideranças comunitárias.

A programação será aberta pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que destacará os esforços da gestão para que a região permaneça como território da capital. Em seguida, a Procuradoria Geral do Município (PGM) fará uma exposição sobre as medidas jurídicas já adotadas em defesa da região. Na sequência, a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) apresentará dados econômicos. A audiência será encerrada com a manifestação da comunidade, assegurando espaço para diálogo e fortalecimento da mobilização popular.

Foto Drone Diego Souza