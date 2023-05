Prefeitura de Aracaju realiza levantamento para concessão de benefícios para as famílias do Largo da Aparecida

As equipes percorreram as ruas mais afetadas pela cheia com o intuito de verificar as principais necessidades das famílias

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, deu início nesta sexta-feira, 26, às visitas domiciliares no Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, para levantamento dos benefícios eventuais que serão concedidos após o retorno das famílias que se encontram em acolhimento em duas pousadas da capital.

Com as fortes chuvas na cidade, desde a terça-feira (23), as ações se intensificaram na região, devido à cheia do rio Poxim, tendo em vista que essa foi a localidade mais impactada. Como medida de prevenção, a Assistência Social realocou 17 famílias de suas residências, das quais 14 se encontram em acolhimento nas pousadas e três estão em casas de familiares.

De acordo com a coordenadora da Proteção Social Básica (PSB), Catharina Menezes, as equipes percorreram as ruas mais afetadas pela cheia com o intuito de verificar as principais necessidades das famílias. Os benefícios eventuais serão concedidos após avaliação técnica do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Madre Tereza de Calcutá.

“Viemos com as equipes do Cras Madre Tereza de Calcutá para fazer o levantamento das demandas para benefícios eventuais para a população atingida pela enchente no Largo da Aparecida. Andamos pelas ruas B e C, que foram as mais atingidas, levantando as necessidades de cada um, quais benefícios iremos conceder e, a partir da avaliação da equipe, serão concedidos benefícios como colchões, cestas básicas e kits de limpeza”, explica.

Foto: Ascom / Assistência Social de Aracaju