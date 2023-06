Prefeitura de Itaporanga está devendo alto à UPA, atrasa servidores e não está pagando precatórios

A Prefeitura de Itaporanga D’Ajuda está devendo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município mais de R$ 4 milhões, a informação é de um vereador que pediu sigilo em relação ao nome. “Para piorar a situação, os servidora está sem receber a mês e devem passar o São João sem dinheiro.

Quando se indaga ao prefeito pela falta de pagamento, segundo o vereador, ele alega “queda na receita de ICMS”. No entanto, os servidores fizeram um levantamento detalhado das receitas e despesas da Prefeitura e encontraram aumento de “receita e gastos excessivos com escritórios, consultorias e outros gastos supérfluos mostrando o descaso com a saúde da população”.

– Além do mais, a Prefeitura está sem pagar precatórios há muito tempo, posto de gasolina, limpeza pública e os vereadores de oposição já pensam em pedir o afastamento do prefeito por incapacidade administrativa, disse.