Prefeitura de Lagarto recusa pavimentação e Ministério Público vai instaurar inquérito contra a prefeita Hilda Ribeiro

Uma bomba caiu no colo da administração municipal em Lagarto nesta terça-feira (01). O Ministério Público iniciou um Procedimento Preparatório de Inquérito Civil contra a prefeita Hilda Ribeiro (REPUBLICANOS), esposa do deputado Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS), em decorrência de não ter explicado a razão de não emitir as certidões de uso e ocupação do solo para a Codevasf executar pavimentações no município.

Os recursos para as pavimentações em Lagarto foram destinados pelo deputado federal Fábio Reis (PSD) com execução da Codevasf, que solicitou à prefeitura certidões de uso e ocupação do solo, necessárias para início das obras em diversas ruas da sede e da zona rural do município lagartense.

Após audiência no MP, ficou decidido que uma reunião entre a prefeita e a Codevasf seria realizada, porém a prefeita não compareceu. segundo a companhia. Com isso, o Ministério Público encaminhou à prefeita um ofício cobrando, em um prazo de dez dias, esclarecimentos sobre a ausência na reunião.

A omissão da gestão em relação às importantes pavimentações ofertadas pela Codevasf, em parceria com o deputado Fábio Reis, fica clara com as recorrentes faltas de respostas a ofícios e solicitações feitas pela Codevasf com intuito de levar obras para a população do município de Lagarto.

Com informações do Programa Sergipe em Destaque