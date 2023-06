Muribeca não paga salário de maio da maioria dos servidores comissionados. Mesmo assim fará festa de São Pedro

Conforme áudio divulgado pelo secretário de Comunicação Social da prefeitura de Muribeca, Genison Balbino, o prefeito Mário de Sandra ainda não pagou os salários de parte dos comissionados referente ao mês de Maio.

No entanto, alguns comissionados já receberam. Genison Balbino explicou que houve problemas na elaboração da folha e, em razão disso, ocorreu o atraso de parte dos servidores,

Mesmo estando em débito com parte dos servidores comissionados, ainda assim, o prefeito Mário de Sandra garante que fará a festa do São Pedro de Muribeca, um gasto milionário com artistas, bandas e toda a estrutura.