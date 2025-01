PREFEITURA DE SANTO AMARO CONFIRMA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO, NESTE FINAL DE SEMANA 

A Festa Social do Padroeiro Santo Amaro 2025 organizada pela Prefeitura de Santo Amaro das Brotas, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, acontecerá na noite dos dias 17 e 18 de janeiro, iniciando às 21h30, na Praça de Eventos de Santo Amaro das Brotas, localizada no centro da cidade.

Para animar o público que vai prestigiar a festa, a Prefeitura preparou uma programação eclética, com artistas nacionais, estaduais e municipais, que manterão a tradição e a cultura do município, na celebração social alusiva a Santo Amaro.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Luanna Maria Souza Sobral , esta programação foi formada ouvindo os munícipes, com as atrações que já vinham sendo indicadas pela população santoamarense. “O nosso trabalho na Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, segue o slogan da atual administração: “gestão participativa”, foi com esta interação que construímos uma programação diversa em ritmos e valorizando os nossos artistas locais”, pontua.

Considerada uma das maiores festas já promovidas na cidade, cantores como Jonas Esticado, Thiago Aquino, Igor Kannario e a banda Pagodart, estão confirmados na programação que ocorre nesta sexta-feira e sábado.

Para o prefeito do município, Paulo César Oliveira Souza, eventos deste porte beneficiam diversos segmentos da sociedade. “Este é um evento tradicional da cidade e desde o primeiro mandato que realizo com a responsabilidade necessária, contribuindo e potencializando a cultura local e, principalmente, por entender que tem santoamarenses que dependem deste evento para ter sua renda”, afirma o gestor.

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (14 de janeiro)

21h30 – Anselmo Fonseca

23h – Nona

0h30 – Negão Aboiador

2h – Thiago Aquino

3h30 – Saiddy Bamba

Sábado (15 de janeiro)

21h30 – Duduzinho

23h – Igor Kannário

0h30 – Leo Prado

2h – Jonas Esticado

3h30 – Pagodart

Domingo (19 de janeiro) – BLOCO ASPEN

10h – Vitinho Soares

11h – Arrastão com Art Mania

