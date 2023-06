Prefeitura de Simão Dias antecipa o pagamento de todos os servidores nesta sexta-feira

Sextou junino com salário na conta neste 23 de junho! Hoje é véspera de São João e o servidor da Prefeitura de Simão Dias vai dançar forró e pular fogueira com dinheiro no bolso.

Através da Secretaria de Administração, Planejamento e Orçamento, todos os colaboradores da gestão municipal, seja efetivo, comissionado ou contratado recebe o salário antecipado, referente ao mês de junho de 2023.

O pagamento do salário em dia tem sido um compromisso que a gestão ‘Nossa Força, Nossa Gente’ honra com os trabalhadores da Prefeitura de Simão Dias desde 2021.

Que todos aproveitem o São João e São Pedro com dinheiro no bolso!

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias