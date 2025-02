PREFEITURA DE SOCORRO MARCA PRESENÇA NO ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO DE SERGIPE

Com o olhar voltado para o desenvolvimento do turismo local, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, participou nesta segunda-feira (24) do Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais de Turismo de Sergipe, promovido pelo Governo do Estado. O secretário do Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Socorro, Luiz Carlos, também esteve presente no evento, que teve como foco fortalecer o setor, viabilizando a troca de conhecimento entre as gestões.

Segundo Samuel Carvalho, o encontro foi muito importante e demonstra o compromisso do governador Fábio Mitidieri com a pasta. “O turismo, que é uma indústria sem chaminé, proporciona geração de emprego e renda, e acaba ajudando as famílias como um todo. Em Socorro, por exemplo, nós temos diversos pontos turísticos incríveis e outros em quais estamos investindo, à exemplo da Orlinha do Porto Grande, que está em fase de licitação e nós esperamos, o mais rápido possível, entregar esse equipamento para a sociedade sergipana, mostrando a importância do turismo em todas as suas áreas”, afirmou o prefeito.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, deu as boas-vindas a todos os presentes, assim como explanou ações de destaque realizadas nos últimos dois anos com o objetivo de impulsionar o turismo. “O Governo do Estado almeja consolidar a parceria com os municípios para desenvolver ainda mais o turismo sergipano. Queremos mostrar que Sergipe, com tanta diversidade e atrativos turísticos, tem potencial para se tornar a primeira opção de destino, não apenas na região nordeste, mas também no Brasil”, pontuou.

“É muito importante participar, estar presente, agradecemos o convite do Governo do Estado, porque a gente precisa realmente inserir Nossa Senhora do Socorro nessa rota. Socorro tem grandes riquezas, tem muito a mostrar, não só para os sergipanos, mas para todo o Brasil, temos o turismo religioso, de esporte, econômico, gastronômico, então a gente tem muita coisa a ser explorada e estamos aqui para poder justamente ouvir todas essas tendências e colocar Socorro dentro dessa rota”, finalizou o secretário do Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Socorro, Luiz Carlos.

Prefeito Samuel e secretário Luiz Carlos estiveram no evento

