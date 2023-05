Prefeitura desmente informação de que tenha ocorrido tumulto durante o “Programa Prefeitura de Socorro em Ação”

A prefeitura de Nossa Senhora do Socorro emitiu uma nota neste sábado (27) informando que, diante de algumas inverdades que circulam nas redes sociais com uma tentativa frustada de destruir a imagem de um projeto social tão importante para os socorrenses que é o “Programa Prefeitura de Socorro em Ação”, a secretária municipal de Assistência Social, Michelle Marry, nega que tenha ocorrido qualquer tumulto com a necessidade da intervenção da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Segundo a nota, as duas entidades estavam presentes para garantir o pleno andamento da ação e a segurança da população que esteve presente em busca dos serviços ofertados pela gestão municipal e seus parceiros.

Durante a prestação do serviço houve insatisfação de algumas pessoas, em virtude da quantidade de senhas distribuídas para a emissão do RG. Esse é um serviço prestado pelo Instituto de Identificação, parceiro da Prefeitura na ação, que delimitou a quantidade de 100 senhas, conforme a sua capacidade.

Além da emissão do RG, o programa disponibilizou mais de 60 serviços de diversas áreas totalmente gratuitos. Mesmo com a insistente chuva deste sábado, 27, a edição no conjunto do Parque dos Faróis foi um verdadeiro sucesso.