PREFEITURA DIZ QUE EMPRESA RS TRANSPORTES SINALIZA QUE VAI ABSORVER TRABALHADORES DA VIAÇÃO PROGRESSO

A Prefeitura de Aracaju informa que foram estabelecidas novas regras para o transporte coletivo. De acordo com as novas diretrizes, apenas ônibus com até 12 anos de uso (a combustão) ou 15 anos (elétricos) poderão operar no sistema.

Em razão dessas mudanças, a Viação Progresso está sendo gradualmente substituída. Para garantir um mínimo de 80 veículos em circulação e evitar a desassistência da população, a operação da empresa RS Transportes foi antecipada para esta quinta-feira, 3 de abril. Hoje, 10 ônibus da nova empresa já começaram a operar no sistema, e outras empresas que integram a frota estão prestando suporte, com atuação também na Zona de Expansão. A substituição completa será concluída até o dia 10 de abril.

Além disso, a RS Transportes sinalizou que irá absorver os trabalhadores da Viação Progresso, garantindo a continuidade dos empregos no setor.

A Prefeitura reafirma seu compromisso em oferecer um transporte público seguro e de qualidade para todos.

Com informações da AAN