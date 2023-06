Prefeitura e Superintendência Regional do Trabalho renovam convênio para manutenção da Fundat no Centro de Aracaju

A sede da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, Fundat, permanecerá no calçadão da rua João Pessoa, no Centro de Aracaju, por mais cinco anos. O prefeito Edvaldo Nogueira e o superintendente Regional do Trabalho em Sergipe, José Cláudio Silva Barreto, assinaram, nesta sexta-feira, 23, o termo que prorroga a autorização do órgão federal, para a utilização do prédio pela fundação municipal. O ato contou com a presença do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo.

“Este é um momento muito especial em que renovamos um convênio que tem dado muito certo. Quando inauguramos a sede da Fundat, neste novo espaço, o fizemos com a intenção de aproximar ainda mais os serviços da população, ao mesmo tempo em que daríamos a nossa contribuição para a revitalização e ocupação do Centro da cidade. E nós conseguimos unir todos esses quesitos nos últimos anos. Além disso, gerou economia para os cofres municipais, pois deixamos de pagar aluguel. Então, agradeço grandemente pela oportunidade de renovarmos essa parceria, prorrogando o prazo para utilização do prédio”, destacou Edvaldo.

O prefeito também enalteceu a representação histórica do prédio, que já abrigou a Delegacia Regional do Trabalho. “É um prédio simbólico. No encontro dos calçadões João Pessoa e Laranjeiras, muitos eventos da história da cidade aconteceram, eventos ligados à luta dos trabalhadores e à luta por democracia. Além disso, ele abrigou a Delegacia do Trabalho, onde trabalhadores e empresários sentavam para firmar acordos. Por tudo o que representa, vê-lo ser aproveitado em sua integralidade desde que a Fundat passou a funcionar lá, nos deixa muito felizes. Temos feito um grande esforço para preservá-lo diariamente e nos comprometemos em continuar o fazendo”, afirmou.

Da mesma forma, o superintendente regional do Trabalho em Sergipe, José Cláudio Silva, ressaltou a importância desta parceria entre o governo federal e a Prefeitura em favor dos aracajuanos. “Fico muito feliz de estar como superintendente Regional do Trabalho, neste momento de renovação do convênio, pela história que nos traz aqui. Quando a sede da Fundat era na rua de Pacatuba, tendo Luiz Roberto como presidente, tivemos uma conversa que originou a ideia de solicitar aquele prédio histórico para a fundação. E sempre foi justificável, pois os serviços que a Fundat presta são correlatos ao do Ministério do Trabalho. Então, o que estamos fazendo hoje é não apenas renovar o convênio, mas também fortalecer essa parceria que tem gerado muitos frutos à população”, afirmou.

O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, expressou sua satisfação “por poder testemunhar a renovação de uma grande parceria”. ” É determinação do presidente Lula que a gente ajude a restabelecer as relações republicanas e federativas no Brasil, que recupere a relação com os entes federados e que faça da política um instrumento de aproximação das convergências. Então, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tem consciência deste ato, autorizou a cessão do espaço para uso da Fundat, e fico muito feliz de estar na minha cidade, com pessoas parceiras de uma vida inteira de construção da democracia e de fortalecimento da cidadania. Temos certeza de que o prédio continuará sendo muito bem utilizado, prestando importantes serviços à sociedade”, completou.

A sede da Fundat foi transferida para o prédio, que fica situado da rua João Pessoa, em 2019, na gestão anterior do prefeito Edvaldo Nogueira, quando o convênio entre a Prefeitura e a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe foi firmado. Antes que o espaço fosse ocupado pelo órgão municipal, a gestão executou um amplo serviço de revitalização. A transferência da primeira sede para a atual permitiu à Prefeitura uma economia de, aproximadamente, R$ 165 mil, ao ano.

Acompanharam o ato de assinatura do termo o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos, o chefe de Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria Geral da Presidência, Valadares Filho, a presidente da Fundat, Edvaneide Lima, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, que já foi presidente da fundação.

Foto: Arthur D’Avila