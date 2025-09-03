Prefeitura entra na Justiça para que Zona de Expansão permaneça em Aracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, usou as redes sociais, nesta terça-feira (02), para informar que a prefeitura entrou na Justiça com uma ação para que a Zona de Expansão permaneça no território da capital sergipana.

A prefeita explicou que a área em disputa é administrada por Aracaju há mais de 70 anos, com investimentos em saúde, educação, transporte e infraestrutura. “Nós mantemos 14 escolas municipais com mais de 6 mil alunos, 3 unidades de saúde atendendo 32 mil pessoas, mais de 3 mil pontos de iluminação pública, serviços permanentes de limpeza e coleta de lixo, patrulhamento de guarda municipal e monitoramento eletrônico”, afirmou Emília.

Por determinação judicial, a área deve ser devolvida para São Cristóvão. Segundo a gestora, todas as provas que a região pertence a Aracaju foram apresentadas. “São Cristóvão nunca prestou serviços nessa região e não tem condições de assumir despesas que hoje chegam a R$ 10 milhões de reais por mês. Essa área é de Aracaju por história, por serviços, por investimentos, mas acima de tudo, por pertencimento”, disse.