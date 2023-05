Prefeitura, Governo e ABIH, juntos, por um novo momento para o turismo em Sergipe, diz Edvaldo Nogueira

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, na manhã desta terça-feira, 23, a formalização do convênio entre o Governo do Estado, com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH/SE) para divulgação de Sergipe como destino turístico. Assinado pelo governador Fábio Mitidieri, o termo de cooperação assegurará o repasse de R$ 3 milhões para a instituição privada propagar o Estado em todo o território brasileiro com ações promocionais, movimentando a cadeia econômica do turismo sergipano. Ao participar do ato, Edvaldo destacou que a iniciativa “se soma ao investimento destinado para o setor, pela Prefeitura, inaugurando um novo momento para o turismo de Aracaju e de Sergipe”.

“Estamos estreando hoje uma parceria forte para o turismo, como nunca houve na história do nosso estado. Há 15 dias, a Prefeitura anunciou R$ 1,5 milhão para a parceria com a ABIH e hoje o Governo assina um novo convênio, destinando mais R$ 3 milhões, também para uma parceria com a associação, ampliando as ações de divulgação do nosso estado como destino turístico, mostrando que, de fato, estamos vivendo um novo tempo. Passamos por um momento muito difícil durante a pandemia e, naquela época, me comprometi a investir no turismo, em uma reunião com a ABIH. Honramos esse compromisso em 2021, mas, na época, fizemos sozinhos. E uma andorinha só não faz verão. Hoje, estamos demonstrando que, quando os órgãos se juntam, podemos fazer mais em melhor”, afirmou Edvaldo.

O prefeito ressaltou também que, com a assinatura do termo de cooperação pelo Estado, Governo e Prefeitura “materializam uma parceria com a qual nos comprometemos”. “Quando eu e Fábio dissemos durante a campanha para o governo que iríamos trabalhar juntos, por Sergipe e por Aracaju, estávamos falando sobre isso. Sobre a realização de ações que se complementam. Os investimentos feitos pela Prefeitura, somados aos investimentos feitos pelo Estado, com certeza, trarão um grande retorno, sobretudo para a nossa capital, que é a porta de entrada para Sergipe. Já estamos sentindo as melhorias, os turistas já estão chegando. Temos um estado pequeno em tamanho, mas grandioso em belezas naturais e precisamos propagar isso porque temos potencialidade”, completou Edvaldo.

Ao formalizar o convênio entre o Governo e a ABIH, o governador Fábio Mitidieri concordou com o discurso de Edvaldo e reforçou que “há uma sinergia, uma complementação de políticas públicas, há uma parceria entre Prefeitura e Governo para fazer Aracaju e Sergipe crescerem”. “O prefeito Edvaldo está certíssimo. Política pública não é um ato isolado. Se fizéssemos o São João e não divulgássemos o destino, de nada adiantaria. As políticas precisam ser concatenadas e continuadas. Precisamos dar sequência, divulgar o nome do estado porque o que queremos é que Sergipe seja o destino e não o meio. Temos muita coisa boa para mostrar”, afirmou.

Convênio estadual

O termo de cooperação entre o Governo do Estado e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) tem o objetivo de realizar investimentos conjuntos para vender o destino Sergipe em ações promocionais que irão abarcar não apenas o segmento da hotelaria, mas também as empresas de receptivos, restaurantes, bares e toda a cadeia econômica do turismo. Como representante do trade turístico, a ABIH/SE vai desenvolver, junto com a Secretaria de Estado do Turismo, o trabalho de divulgação e de promoção do Destino Sergipe com as principais operadoras emissivas.

Parceria com a PMA

Desde 2021, a Prefeitura de Aracaju realizou parceria com a ABIH/SE com foco na divulgação dos potenciais turísticos da cidade. Em setembro daquele ano, a gestão municipal destinou R$ 1 milhão com o objetivo de contribuir com a retomada dos segmentos ligados ao turismo, afetados de maneira substancial pela pandemia do novo coronavírus, a partir do +Aju Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda.

No último dia 12, a Prefeitura de Aracaju renovou o convênio com a associação, ampliando o investimento, para R$ 1,5 milhão, para propagar a cidade em todo o território nacional, impulsionando o turismo e aumentando o fluxo de visitantes no município. Custeado com recursos próprios do Tesouro Municipal, o convênio tem validade de oito meses e incluirá a captação de eventos, participação em feiras e festivais, além de marketing digital e offline.

“O prefeito foi o pioneiro, o primeiro a acreditar na ABIH/SE, já agradeci há 15 dias e reforço o meu agradecimento porque essa parceria entre o poder público e as instituições é muito importante. Nós entramos com a força de trabalho, experiência, e vocês com os recursos”, afirmou o presidente da associação, Antônio Carlos Franco Sobrinho.

