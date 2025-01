PREFEITURA INICIA TRATATIVAS PARA EFETIVAÇÃO DO NOVO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAPITAL

Com o objetivo de tratar sobre a efetivação do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa se reuniu nesta quarta-feira, 29, com os secretários municipais Sérgio Guimarães, da Infraestrutura, e Emília Golzio, do Meio Ambiente, além do procurador-geral do Município, Hunaldo Mota.

A prefeita falou da importância desse momento. “Iniciar esse processo é um passo fundamental para o futuro de Aracaju. É um trabalho que exige diálogo e alinhamento entre todas as áreas envolvidas, garantindo que cada decisão seja bem estruturada e juridicamente amparada. Com planejamento e colaboração, vamos construir uma cidade mais organizada, sustentável e preparada para os desafios do crescimento”, disse Emília Corrêa.

O procurador-geral do município Hunaldo Mota explica quais medidas podem ser adotadas de imediato. “A prefeita entende que, com base nas diretrizes já definidas, devemos iniciar a implementação do novo Plano Diretor. Isso inclui a realização de audiências públicas com as comunidades e a população em geral, além de outras medidas que já podem ser adotadas de imediato, conforme determinado na decisão, mesmo sem o trânsito em julgado”, disse Hunaldo.

“Essa reunião foi uma iniciativa da prefeita justamente para dar início a esse processo, que foi uma de suas principais bandeiras como vereadora e está previsto em seu Programa de Governo”, complementou Mota, informando que a reunião também abordou a questão dos cemitérios públicos, a drenagem da zona de expansão e o gabarito de altura máxima das edificações de Aracaju.

Foto: Diane Queiroz