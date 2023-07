Prefeitura atende população em situação de rua em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju tem um papel fundamental para combater, prevenir e promover, através de políticas públicas, a garantia dos direitos da população em situação de vulnerabilidade e risco social. Nesse sentido, a Secretaria da Assistência Social utiliza diversas ferramentas para o combate à violação de direitos, entre elas o Serviço Especializado de Abordagem Social, do âmbito da Média Complexidade da Proteção Social Especial (PSE), que integra a Diretoria de Políticas da Assistência Social (DPAS).

No período que compreende os meses de maio a agosto as chuvas se intensificam e as temperaturas ficam abaixo da média para a capital sergipana, e as pessoas que vivem em situação de rua acabam sendo expostas às intempéries da natureza. Ante essa situação, as equipes da Abordagem Social, compostas por assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) e do Centro Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), atuam diariamente realizando a busca ativa em diversas regiões de Aracaju, ofertando vagas de acolhimento em abrigos e a distribuição de mantas.

“Durante o período que antecede os meses de chuva, nos preparamos realizando a compra de mantas para quando essas intempéries venham acontecer já tenhamos material disponível para fazer a entrega durante as abordagens, e intensificamos as ações na rua em períodos mais curtos de abordagens nos territórios. Além disso, temos um total de 140 vagas para acolhimento institucional distribuídos nos nossos abrigos e que durante essa época possui uma rotatividade menor, pois o acolhido acaba tendo uma permanência maior devido às questões climáticas”, pontua o coordenador da PSE, Edilberto Filho.

O coordenador da PSE explica que a Abordagem Social não funciona somente em situações de emergência, pois trata-se de um serviço permanente da política de Assistência Social. “Por ser permanente, nós vamos adaptando a metodologia da abordagem a partir da necessidade. A situação é de chuvas intensas, então vamos ter um olhar mais apurado para os acolhimentos institucionais. A situação é de mudança de temperatura, vamos ofertar in loco ações que minimizem os efeitos do clima”, conclui Edilberto.

Os atendimentos são desenvolvidos por uma equipe que carrega consigo um olhar especializado e sensível às demandas dessa população. Neste período, em que as chuvas acontecem com maior frequência na capital sergipana, as equipes intensificam seus trabalhos para amenizar a situação da população em vulnerabilidade social com a entrega de cobertores, como explica a técnica de referência da Abordagem Social, Ana Paula de Cristo.

“As ações acorrem em locais como praças, semáforos, prédios abandonados, feiras, dentre outros locais. Por exemplo, aqui em Aracaju estamos num período com temperaturas um pouco mais baixas à noite e com maior intensidade de chuvas, então intensificamos as ações com a entrega de cobertores e acolhimentos em abrigos do município. É importante destacar que a entrega de mantas, além de amenizar a situação daquela pessoa que se encontra em vulnerabilidade social, é também uma maneira de conseguirmos uma oportunidade para entender, através do que chamamos de escuta qualificada, o porquê de a pessoa estar vivendo nas ruas e a partir daí ofertar as demandas necessárias”, destaca.

Para Antônio Severino dos Santos, 62, pessoa em situação de rua que após atendimento da Abordagem Social foi encaminhado para acolhimento institucional no Abrigo Acolher, o trabalho realizado pela Assistência Social é muito importante, porque ajuda a amenizar e até solucionar o momento difícil vivido pelas pessoas que estão em situação de rua, com a oferta de diversos serviços.

“Estou há cinco meses em Aracaju e vim de Recife à procura de trabalho, mas quando cheguei aqui as coisas não saíram como eu esperava, e nesse tempo que estou na rua fui muito bem acolhido pelo pessoal da Assistência Social. Comecei a frequentar o Centro POP, um lugar onde fui muito bem acolhido e o pessoal me trata muito bem. Lá eu tomava café e almoçava e eles também orientaram a gente para conseguir outros serviços de saúde e como tirar documentos. Agora estou no Acolher, aqui eu consigo dormir melhor, o pessoal me recebeu muito bem e não tenho o que reclamar”, disse.

Por ser de outra cidade, os assistentes sociais ofertaram o serviço de retorno ao domicílio e família de origem. Um serviço que, após um estudo técnico realizado pela Assistência Social e o contato com a família do assistido para que ele seja reinserido no ambiente familiar, fornece o custeio de passagem para que a pessoa atendida possa voltar à sua cidade de origem, serviço esse que permite a superação da situação de rua e a retomada da autonomia, dignidade e qualidade de vida do usuário.

“A assistente social me falou também que eu posso voltar pra minha cidade, porque eles podem conseguir a passagem de ônibus para eu voltar a viver com minha família, fiquei alegre com essa notícia e depois de fazer minha cirurgia e me recuperar, quero voltar pra minha cidade. O trabalho realizado por esse pessoal faz com que a gente se sinta importante novamente na sociedade”, afirma.

Centro POP

O Centro POP, localizado na rua Laranjeiras, região central da capital, atende pessoas que vivem em situação de rua no município de Aracaju. O equipamento, gerenciado pela Secretaria Municipal da Assistência Social, disponibiliza uma série de serviços para essa população, como local para higiene pessoal e de objetos particulares, auxílio na emissão de documentos – algo importante para a garantia de direitos sociais -, oferta de acolhimento institucional e alimentação, além de encaminhamento para cuidados psicossociais.

Foto: Ascom / Assistência Social