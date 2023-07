‘Prefeitura lança projeto de navegação, mas nem servidores conhecem’, diz Sheyla

A vereadora de Aracaju, Sheyla Galba (Cidadania) usou as redes sociais para mostrar a situação enfrentada por pacientes com suspeita de câncer no município de Aracaju.

A prefeitura informou que implantou o projeto, proposto pela parlamentar, que prioriza o atendimento, a realização de consultas e exames para pacientes oncológicos ou com suspeita desse diagnóstico, e que o projeto piloto estaria sendo desenvolvido na Unidade Lauro Dantas, no Bairro Bugio, mas no local servidores nem conhecem o projeto.

A vereadora esteve na unidade acompanhando uma paciente, e ela mesma teve que explicar para funcionária da unidade como funcionava o projeto. Para Sheyla, a situação é desrespeitosa e mais uma vez demonstra a falta de atenção aos pacientes oncológicos.

“O câncer mata. Essa é uma frase que eu vou continuar repetindo enquanto eu viver, porque ela é um alerta. Apesar de ser uma doença grave, que mata tantas pessoas, se descoberta cedo e o paciente tiver todos os tratamentos necessários, a chance de cura aumenta bastante. É isso que nossos gestores precisam entender. Pacientes oncológicos precisam ser priorizados na prática”, falou.

