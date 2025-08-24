Prefeitura não foi acionada oficialmente sobre show programado para ocorrer na véspera da Maratona

A Prefeitura de Aracaju divulgou nota neste sábado (23), informando que está acompanhando de perto a discussão em torno do show programado para ocorrer na véspera da Maratona de Aracaju.

A nota diz que inicialmente, os organizadores solicitaram autorização para realizá-lo na Orla, mas o pedido foi negado e o evento foi transferido para um espaço privado. Até o momento, porém, não houve a formalização da solicitação junto aos órgãos municipais competentes, o que inviabiliza qualquer manifestação oficial sobre a realização do show.

A Prefeitura conclui dizendo que seguirá acompanhando o caso e dialogando com todas as partes envolvidas, garantindo sempre a organização do evento esportivo e o respeito à cidade e à população.