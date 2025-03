PMA lança Radioagência e amplia canais de comunicação institucional

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom) lança, nesta sexta-feira, 21, a Radioagência, um novo canal voltado para a divulgação de informações e serviços de interesse dos aracajuanos. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a transparência e o acesso à informação. O lançamento faz parte das atividades programadas para comemorar os 170 anos de Aracaju.

Esse é mais um produto idealizado e executado pela Secom. A Radioagência oferecerá boletins informativos, entrevistas com gestores e conteúdos sobre cultura, educação, saúde e outros temas essenciais para o dia a dia da cidade. Outra novidade é a disponibilidade de áudios oficiais com gestores, que poderão ser veiculados pelos programas jornalísticos locais, encurtando o caminho entre a notícia institucional e a imprensa.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, destacou a importância do novo canal. “A Radioagência é um novo canal da Prefeitura de Aracaju para agilizar o acesso às informações da gestão municipal. Vamos oferecer, gratuitamente, conteúdos jornalísticos para rádios de todo o estado, garantindo mais transparência e democratização da informação. Diariamente, disponibilizaremos boletins, entrevistas e reportagens sobre saúde, trânsito, educação e outros temas, tudo acessível pelo site www.aracaju.se.gov.br/radioagencia. Com essa iniciativa, reforçamos o compromisso com uma comunicação clara, acessível e transparente,” enfatizou.

O presidente do Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe, Alex Carvalho, ressaltou que a iniciativa fortalece os programas jornalísticos da capital e combate a desinformação. “A Radioagência da Prefeitura de Aracaju fortalece os programas jornalísticos da capital, trazendo informações precisas sobre as ações municipais e ajudando no combate às fake news. Em nome de todos os comunicadores do Estado de Sergipe, parabenizo essa iniciativa que valoriza o trabalho da imprensa e reforça o compromisso com a informação de qualidade.”

O coordenador nacional da Federação dos Radialistas do Brasil (FITERT), Fernando Cabral, também elogiou a criação do novo canal. “A criação de uma rádioagência é de fundamental importância, pois aproxima a informação dos profissionais de rádio e televisão, garantindo que as notícias cheguem com mais rapidez à sociedade. Parabéns ao vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, pela iniciativa.”

Para o radialista Elder Santos, produtor da Rio FM, a Radioagência chega em um momento estratégico. “Vivemos uma era de novas tecnologias e múltiplas formas de informar e orientar a população. O rádio continua forte e presente em diferentes espaços. A Prefeitura acerta ao lançar essa iniciativa, que merece ser valorizada e incentivada.”

A coordenadora de Rádio e TV da Secom, Alessandra Franco, reforçou que o novo canal facilitará o trabalho da imprensa. “Esse novo canal chega para estreitar a comunicação entre a administração pública, a população e os veículos de imprensa. Diariamente, disponibilizaremos conteúdos em áudio que poderão ser ouvidos e/ou baixados, oferecendo material atualizado e de qualidade para embasar reportagens e programas jornalísticos. Além de ser uma fonte confiável de informação, a Radioagência facilita o trabalho das redações, tornando o acesso às declarações oficiais mais ágil e prático.”

