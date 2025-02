PMA REALIZA SEGUNDO ENCONTRO DO COMITÊ OPERACIONAL DE ARACAJU PARA AÇÕES PREVENTIVAS À QUADRA CHUVOSA

Dando continuidade às ações de prevenção e resposta a situações de emergência, a Prefeitura de Aracaju realizou, nesta terça-feira, 11, o segundo encontro do Comitê Operacional de Aracaju (COA) instituído para minimizar os impactos causados durante a quadra chuvosa na cidade.

No encontro desta terça-feira, as equipes apresentarão os planos de implementação das melhorias específicas para cada órgão, fortalecendo o alinhamento das ações. Além das secretarias e empresas municipais já envolvidas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) também passam a integrar o grupo, ampliando a equipe responsável pelo planejamento das medidas de prevenção e mitigação dos impactos das chuvas.

Na primeira reunião, realizada no dia 28 de janeiro, foram discutidas estratégias integradas entre os órgãos municipais que fazem parte do COA para antecipar medidas preventivas e garantir maior segurança à população. Durante o encontro, foram apresentados 54 pontos críticos na capital. Um dos encaminhamentos do primeiro encontro, foi identificar quais lugares necessitavam de obras estruturantes e quais precisavam apenas de maquinário e mão de obra humana para a realização de um trabalho preventivo. Dos pontos apresentados, 12 áreas foram identificadas e serão atendidas de imediato, com a execução dos serviços necessários para minimizar os impactos que serão causados pelas chuvas. Os pontos que demandam obras estruturais continuarão sendo monitorados pelas equipes técnicas, e um planejamento adequado será elaborado para garantir a realização das intervenções de forma eficaz.

O vice-prefeito e secretário de comunicação Ricardo Marques destacou a importância dessa antecipação para minimizar transtornos e garantir uma resposta ágil em momentos críticos. “A preparação antecipada é fundamental para que possamos reduzir os impactos do período chuvoso na cidade. O trabalho do comitê, aliado à comunicação eficaz com a população, permite que os cidadãos estejam informados sobre as ações realizadas e saibam como proceder em casos de emergência. Nosso objetivo é garantir que a população seja bem assistida nessas situações, demonstrando o compromisso da Prefeitura com a segurança de todos.”

A coordenadora da Defesa Civil, Valéria Bispo, reforça que o trabalho de monitoramento é constante e essencial para a segurança da população. “Todos os mapeamentos feitos pelo COA são constantes. Nós estamos acompanhando sempre de perto as regiões críticas, com o objetivo de minimizar os danos e estragos que são causados pelas chuvas. Esse acompanhamento preventivo nos permite agir de forma antecipada, garantindo que os pontos mais vulneráveis recebam as intervenções necessárias antes que a chuva cause impactos mais severos. Nosso compromisso é reduzir riscos e proteger as famílias aracajuanas.”

Comitê Operacional de Aracaju (COA)

O Comitê Operacional de Aracaju é de caráter permanente e foi criado pela prefeita Emília Corrêa com o objetivo de monitorar situações de alagamento e inundações e mitigar possíveis riscos à população. O grupo é formado pela Defesa Civil de Aracaju, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e das Secretarias da Assistência Social, do Meio Ambiente e da Comunicação Social, que trabalharão de forma integrada para monitorar as condições climáticas e implementar medidas preventivas.

AAN – Foto: Karla Tavares