Prefeitura realizará audiência pública da para elaboração da Lei Orçamentária

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), promoverá audiência pública voltada à construção da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. A sessão será realizada na segunda-feira, 03, às 19h, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Presidente Vargas, localizada no bairro Siqueira Campos.

Para participar, é só comparecer ao local. Não é necessário cadastro ou inscrição prévia. Uma gestão participativa, transparente e voltada a escuta reais das necessidades da população. Cada sugestão e contribuição apresentadas durante a audiência ajudam a planejar políticas públicas mais eficientes e alinhadas com os anseios dos cidadãos.

O secretário da Seplog, Thyago Silva explica que a LOA estabelece as despesas e receitas previstas para o exercício financeiro de 2026, transformando em ações práticas as diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Essa gestão tem colocado a população como protagonista de cada etapa do planejamento municipal. Queremos que as decisões orçamentárias sejam construídas com base na escuta e na colaboração, pois é a partir do olhar de quem vive a cidade todos os dias que conseguimos planejar com eficiência, responsabilidade e sensibilidade”, afirma Thyago.

A LOA é um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública, pois define onde e como serão aplicados os recursos municipais. Sua construção de forma participativa garante mais transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Além da audiência, a Prefeitura também está realizando Consulta Pública para participação de forma virtual.

Qualquer pessoa pode participar, é só entrar no site da Prefeitura de Aracaju e clicar no banner referente à iniciativa e preencher o questionário aqui no link .

Imagem: Ascom Seplog