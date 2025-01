PREFEITURAS DE ARACAJU E JOÃO PESSOA FIRMAM TERMO DE INTENÇÕES PARA PARCERIA EM PROJETOS DE INOVAÇÃO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta quinta-feira, 16, representantes da Agência Inovatec, da Prefeitura de João Pessoa, para iniciar um diálogo sobre parcerias em projetos de inovação na gestão pública. O objetivo é buscar soluções eficientes e econômicas para áreas estratégicas da administração municipal.

Fundada em 2023, a Agência Inovatec-JP impulsiona inovações em ambientes públicos e privados. A agência oferece soluções tecnológicas que promovem o progresso e aumentam a competitividade, buscando eficiência no setor público ao otimizar processos internos, aprimorar a prestação de serviços à comunidade e desenvolver novas tecnologias.

“Fico muito empolgada com essas iniciativas apresentadas pela agência, pois elas convergem com ações que estão no nosso plano de governo, como economicidade e inovação. O que mais queremos neste momento é fazer entregas aos aracajuanos. Acredito muito que a gestão pública precisa desse tipo de parceria para avançar de forma eficiente e atender melhor às necessidades da população”, destacou a prefeita Emília.

O presidente da Inovatec-JP, Edvaldo de Vasconcelos Vieira Rocha Filho, ressaltou o compromisso em apoiar a Prefeitura de Aracaju. “Em apenas 16 dias de governo, é evidente que a prefeita já realizou muito. Agora, queremos caminhar lado a lado para entregar à população o que ela merece e ajudar a conquistar o que deseja. Nosso objetivo é possibilitar uma cidade mais conectada, com crescimento no turismo, aumento na geração de empregos e desenvolvimento em diversas áreas. Estamos aqui para apoiar a prefeita nesse projeto, como já acontece em João Pessoa”, afirmou.

No encontro, Emília Corrêa recebeu uma ligação do prefeito Cícero Lucena, que a convidou para conhecer os projetos e ações da Prefeitura por meio da Inovatec. A prefeita agradeceu e confirmou que irá verificar a melhor data para essa troca de experiências. Lucena também propôs a assinatura imediata de um Termo de Intenções entre os dois gestores, com o objetivo de iniciar projetos de interesse para Aracaju, buscando maior eficiência e economicidade para os cofres municipais. Ao final, o prefeito de João Pessoa autorizou a cessão gratuita de uma plataforma para ofertar 162 cursos profissionalizantes à população de Aracaju.

Texto e foto AAN