PREMIAÇÃO DO EDUCAÇÃO NOTA 10 ENEM CELEBRA MELHORES NOTAS DA PROVA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), premiou na tarde desta segunda-feira, 10, os 100 estudantes com as maiores notas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e no Instituto Federal de Sergipe (IFS) em 2024. A iniciativa integra o prêmio ‘Educação Nota 10 Enem’, que busca reconhecer não apenas o mérito dos alunos, mas também incentivar os jovens a alcançarem seus objetivos educacionais.

A premiação é uma continuação do Programa Educação Nota 10, que representa um incentivo valioso para os estudantes, demonstrando o compromisso do Estado em reconhecer e premiar o mérito acadêmico. Além disso, evidencia os resultados impressionantes alcançados pela rede estadual de ensino, tanto no ensino médio quanto no Programa Pré-Universitário (Preuni).

“O principal da premiação é o incentivo dado aos estudantes, dando aos alunos motivos para tentar e querer se desenvolver”, ressaltou Marcelo Fernando Rezende Neto, aluno premiado e aprovado em 1º lugar no curso de Ciências da Computação na UFS.

A estudante Luna Mel Oliveira, premiada e aprovada no curso de Direito na UFS, expressou seu reconhecimento à importância da premiação para os alunos da rede pública estadual de ensino. “A premiação é muito importante, porque valoriza nossos esforços como alunos da rede pública e também valoriza nossos professores, que nos ajudam e incentivam muito”, disse.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, enfatizou a importância dessas premiações como forma de reconhecer o esforço dos estudantes e priorizar a educação. “É fundamental priorizar a educação e trazer reconhecimento aos estudantes que têm interesses, que lutam por um futuro e por mais oportunidades”, destacou o governador.

Da mesma forma, o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, expressou sua satisfação em ver 100 alunos sendo premiados, destacando o impacto positivo dessas iniciativas na motivação dos jovens para se dedicarem aos estudos. “A premiação Educação Nota 10 Enem não apenas celebra o sucesso individual dos estudantes, mas também inspira uma cultura de excelência acadêmica, incentivando os jovens a perseguirem seus sonhos educacionais com determinação e empenho”, finalizou.

Os alunos contemplados pelo Programa Educação Nota 10 receberam, respectivamente, os valores de R$ 5 mil reais, do 1° ao 10° lugar; R$ 3,5 mil reais, do 11° ao 50° lugar; e R$ 2 mil, do 51° ao 100° lugar. Além disso, os alunos Top 10 receberam um cheque de R$ 2 mil ofertados pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Arthur Soares