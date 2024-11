Prêmio Setransp de Jornalismo acontece nesta segunda-feira

Nesta edição, o Prêmio Setransp de Jornalismo celebra a imprensa sergipana, além de homenagear empresas que contribuíram para a mobilidade sustentável em 2024 com o prêmio Despoluir

Nesta segunda-feira, 25, às 18 horas, o Museu da Gente Sergipana será palco da 12ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo, reconhecido pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) como um prêmio de destaque no Brasil. Promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor) e a FENAJ, o evento celebra o melhor da imprensa sergipana, que nesta edição contou com 56 trabalhos inscritos.

Reforçando seu compromisso de promover a discussão sobre temas que pautam a mobilidade urbana, o Prêmio Setransp de Jornalismo conta com o apoio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Programa Ambiental Despoluir e do Mais Aracaju. Nesta edição, além de reconhecer o trabalho dos profissionais da imprensa, o evento prestará uma homenagem especial aos jornalistas, com uma exposição fotográfica que apresentará imagens inscritas ao longo das edições do prêmio.

O Prêmio Setransp contará ainda com homenagens aos profissionais da imprensa que faleceram este ano e personalidades públicas.

Prêmio Despoluir

Pela primeira vez, o evento também trará o prêmio Despoluir para homenagear as empresas que contribuíram para a mobilidade sustentável em 2024. Serão mais de 10 empresas homenageadas.

O troféu do Prêmio Setransp de Jornalismo desta edição reflete o talento do artesão Luiz Carlos, conhecido como Lulu, que foi responsável por sua confecção.

Conheça as categorias e premiação:

Categorias Texto Reportagem, Vídeo Reportagem e Áudio Reportagem

1º Lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Categorias Melhores fotos e Melhores imagens

1º Lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Reportagem Laboratório

1º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar –R$ 1.000 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 500 + troféu + certificado

Reportagem Especial

1º Lugar – R$ 4.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Fonte e foto ascom Setransp