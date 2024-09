Presença do Ministro Márcio Macedo consolida candidaturas em Sergipe

O ministro participou de eventos em Cristinápolis, Umbaúba, Poço Redondo, Canindé de São Francisco e Aracaju, fortalecendo as candidaturas do PT e de aliados rumo a vitória.

No último fim de semana, o estado de Sergipe viveu um momento de mobilização política com a presença marcante do Ministro Márcio Macedo. Sua passagem pelas cidades foi mais do que uma visita; foi uma demonstração clara do apoio do time de Lula às candidaturas do Partido dos Trabalhadores (PT) e dos aliados reafirmando um presente e um futuro de desenvolvimento e esperança para a população.

Cristinápolis recebeu o ministro em um evento vibrante, onde ele reafirmou o seu compromisso com o prefeito Sandro de Jesus (PT) seu vice Zé de Alaíde e com o povo. Sandro fez questão de ressaltar as conquistas do município sob a gestão federal: “Com o apoio de Márcio, conseguimos reverter a situação de abandono que a cidade vivia. Hoje, o nosso povo está mais feliz e confiante no futuro”. Macedo, por sua vez, destacou a importância de reeleger candidatos que trabalham para o bem-estar da população, afirmando: “O Brasil precisa de mais homens e mulheres comprometidos com a justiça social e o desenvolvimento, e em Cristinápolis, isso começa com a continuidade do nosso trabalho”.

Em Umbaúba, a atmosfera era de transformação. Juliana Cardoso e seu vice, Raimundo da ARV, contaram com a presença do ministro, que enfatizou a urgência de mudanças na administração local. “Umbaúba não pode ficar parada. O povo clama por uma nova administração, e Juliana é a candidata certa para essa missão”, declarou. O compromisso de Macedo foi claro: “Vamos trabalhar para que Umbaúba receba os recursos necessários para crescer e prosperar”.

A visita a Poço Redondo foi marcada pela energia e pela esperança de um novo começo com Vado Gavião e João Grilo do PT. O ministro não hesitou em reforçar que “este é um momento decisivo. Vado e João representam o futuro que o povo tanto deseja. Vamos juntos trazer de volta o desenvolvimento que Poço Redondo merece”. Ele também destacou os investimentos do governo federal na região, como os R$ 42,28 milhões do Bolsa Família, beneficiando 7,45 mil famílias.

A passagem pelo histórico município de Canindé de São Francisco teve um tom especial. Kaká Andrade, que já tem uma trajetória de conquistas na cidade, recebeu o ministro com entusiasmo. Macedo não poupou elogios ao seu trabalho: “Kaká é a voz do povo, e juntos temos trazido recursos essenciais para a infraestrutura da cidade. Canindé é um exemplo de como o trabalho sério transforma vidas”. O ministro lembrou das emendas parlamentares que destinou ao município e destacou a previsão dos investimentos do PAC, que somam mais de R$ 7 milhões em obras, incluindo a construção de uma creche e escola em tempo integral, além da entrega de um ônibus escolar.

Por fim, em Aracaju, a carreata do 13 percorreu as ruas do Lamarão e Porto Dantas, simbolizando a força e a esperança do PT. “A mobilização que estamos vendo nas ruas é um sinal claro de que o povo de Aracajú gosta do PT, comentou Macedo.

Márcio Macedo, como líder e um importante articulador político, tem sido um elo vital entre o governo federal , as lideranças locais e o povo de Sergipe.

Fonte e foto assessoria