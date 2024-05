PRESIDENTE CONFIRMA: PL DE REAJUSTE DOS SERVIDORES DE ARACAJU NÃO ENTRARÁ NA PAUTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Os servidores públicos do município de Aracaju seguem em luta por valorização e respeito. Após o anúncio do prefeito Edvaldo Nogueira, na terça-feira (14), de conceder apenas 4% de reajuste linear sem dialogar com as categorias, dirigentes dos Sindicatos Unificados que discordam do baixo percentual e da forma como ele foi anunciado, buscam apoios em outras esferas para melhorar a proposta.

» Leia aqui a Carta Aberta ao Povo de Aracaju

Na manhã desta quinta-feira (16), dirigentes sindicais estiveram reunidos com o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), para solicitar apoio à pauta das categorias: que o Projeto de Lei do Executivo que concede o reajuste geral anual – que já chegou na casa legislativa – não seja votado até as definições da Assembleia Geral Unificada que acontecerá na próxima quarta-feira, 22, às 7h, em frente à Câmara de Vereadores.

Participaram da reunião, também, os vereadores Isac Silveira (UB), Sônia Meire (Psol), Pastor Diego (UB) e Ricardo Marques (Cidadania).

Como já esperavam os dirigentes sindicais, tendo em vista a relação sempre de apoio às pautas e às lutas dos servidores municipais, o vereador Ricardo Vasconcelos manteve o compromisso histórico com os trabalhadores e foi taxativo: não pautará o projeto e acompanhará a decisão das categorias na assembleia.

“4% é esmola. Precisamos melhorar. Já acumulamos perdas entre 25 e 48% nos nossos salários ao longo dos anos de reajuste zero. Pedimos ao presidente que não colocasse o projeto para votação e ele acatou, como já confiávamos. Também reivindicamos que haja abertura de uma mesa de negociação formada por integrantes da Câmara de Vereadores, da Prefeitura de Aracaju, com a presença do prefeito, e dos Sindicatos Unificados, para que possamos dialogar e melhorar essa proposta”, afirma o professor Obanshe Severo, presidente do Sindipema.

Reunião de avaliação e mobilização

Após o encontro com os vereadores, os dirigentes sindicais se reuniram na sede do Sindipema para uma avaliação do encontro na CMA e para alinhar os detalhes para a Assembleia Geral Unificada das categorias, as estratégias e a mobilização.

“Agora, com o respaldo da Câmara de Vereadores, cabe aos servidores públicos municipais a participação maciça nessa assembleia. Precisamos mostrar a nossa força e realizar um ato histórico. Só conquista quem luta. Portanto, todos e todas, na próxima quarta-feira, às 7h, em frente a Câmara Municipal de Aracaju para discutir e encaminhar as nossas pautas”, convoca o presidente do Sindipema.

Fonte e foto Sindipema