Presidente da Alese acompanha inauguração de unidades de saúde em Boquim

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, participou, nesta sexta-feira (10), da solenidade de inauguração do novo prédio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Terezinha Rosa da Trindade Santos e da nova Base do Samu 192 Sergipe, no município de Boquim.

O evento contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, do prefeito Jackson do Mangue Grande, além de vereadores e lideranças locais.

As novas estruturas representam um avanço importante para o fortalecimento da rede de saúde pública na região. O CEO realiza, em média, 250 atendimentos odontológicos por mês e atende pacientes de Boquim e de outros municípios vizinhos. Já a nova Base do Samu 192 passa a contar com uma Unidade de Suporte Básico (USB), ampliando a capacidade de resposta aos chamados de urgência.

Da assessoria – Foto: Cesár Oliveira