Presidente da Alese acompanha posse de oito novos promotores públicos de Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, esteve presente na solenidade de posse de oito novos promotores públicos substitutos do Ministério Público de Sergipe (MPSE). O evento foi realizado no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, no Edifício-Sede do MPSE, em Aracaju.

Jeferson Andrade falou que se trata de um avanço para o serviço público. “É importante estar aqui hoje com os oito empossados, jovens que já têm uma carreira, a exemplo de alguns que já trabalhavam aqui em outros cargos. A gente quer parabenizar todo o Ministério Público por esse concurso que vai renovar, oxigenar ainda mais, os órgãos competentes no nosso estado”.

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), José Carlos Felizola, disse que é um prazer prestigiar esse momento. Ele falou que, com essas posses, o MPSE se renova um pouco.

“São pessoas que têm outras experiências de vida, seja no mundo jurídico ou em outras áreas, mas sobretudo traz para o Ministério Público essa bagagem de vida em uma instituição tão importante, esse novo quadro que chega na verdade soma e fortalece a instituição que é tão importante para o sistema democrático direito”, afirmou.

O procurador-geral do MPSE, Manuel Cabral Machado Neto, declarou que este é um dia de fortalecimento, renovação e alegria. Ele destacou que esta é uma forma de irradiar ainda mais a atuação do Ministério Público, promovendo a defesa dos interesses difusos e da cidadania.

“É uma forma de fortalecer a instituição na medida em que essa mão de obra nova vai para o interior, vai trabalhar nas promotorias complexas também aqui da capital, dando retorno que a sociedade tanto clama, que é desafio diário. Estabelecemos a política de cotas, o que foi algo que nós avançamos e damos um exemplo para toda a sociedade no sentido de também contribuirmos com políticas afirmativas, trazendo então essa reserva de vagas para as pessoas pretas”, disse.

Foram empossados Cibelle Machado de Souza Enomoto; Lucas Gabriel Santos Lima; Vinícius Gabriel Viana de Jesus; Marcos Matheus Dantas Costa; Leonardo Alves Moura; Thiago Costa Pinheiro; Antonio Teles Leite Neto e Yone Cristina Andrade Silveira Camelo.

Cibelle Machado ocupava o cargo de analista há 16 anos no Ministério Público. Ela afirmou que durante este tempo estudou para ser aprovada no concurso para promotoria e este dia da assinatura da posse ficará marcado em sua memória.

“Continuaremos servidores públicos, mas no cargo de promotor de justiça que a gente almeja desde os bancos da faculdade. Então a gente cresceu profissionalmente, aprendeu com os guardiões da sociedade, mas agora a gente alcançou a carreira fim do Ministério Público e isso é muito gratificante para nós, é uma longa jornada. A minha jornada foi de oito anos de estudo, então a gente comemora e esse brilho nos olhos é o sabor da vitória”, declarou.

Thiago Costa já atuava como promotor de justiça, mas no estado do Pará. Ele disse que a comemoração desta vez é por agora estar mais perto da família, já que é natural do estado vizinho da Bahia.

“Foi uma luta muito grande até chegar aqui, fui muito acolhido pela instituição, pelos colegas em todas as fases da prova, então estou muito feliz de voltar para próximo de casa”, contou.

Realizado em seis etapas, o XXI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de promotor de justiça substituto implementou a política de cotas raciais, conforme a orientação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo o primeiro concurso público no MPSE com uma comissão de heteroidentificação.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira