PRESIDENTE DA ALESE, DEPUTADO JEFERSON ANDRADE PARTICIPA DA ABERTURA DA II REUNIÃO DO CONSED

O presidente do Poder Legislativo de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, participou, nesta quinta-feira, 12, da abertura da II Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), realizada em Aracaju. O encontro reúne autoridades nacionais e estaduais para discutir os rumos e desafios da educação básica no Brasil.

O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, da deputada federal Tabata Amaral, de secretários estaduais de Educação dos 26 estados e do Distrito Federal, além de gestores públicos e representantes de entidades ligadas ao setor educacional.

Durante a solenidade, o governador Fábio Mitidieri destacou o orgulho de Sergipe sediar a reunião e reforçou os investimentos feitos pelo estado na área da educação.

“Primeiro, quero parabenizar o secretário Zezinho Sobral, que consegue trazer para Sergipe essa segunda reunião do Conselho, e agradecer a presença do ministro Camilo Santana, que tanto abrilhanta esse momento. Essa é uma reunião com pautas nacionais, como o novo Plano Nacional de Educação, e, também, é uma oportunidade de apresentar demandas importantes, como o pagamento do Fundef. O ministro já confirmou que a primeira parcela, de 40%, será paga em julho. Sergipe tem direito a R$ 136 milhões, e 60% desses recursos vão direto para os professores”, ressaltou o governador.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, o evento fortalece a integração entre os entes federativos e reforça o papel do Parlamento na construção de políticas públicas educacionais mais eficazes.

“O diálogo entre secretários, parlamentares e o Ministério da Educação é essencial para que possamos contribuir com políticas públicas duradouras, que atendam de forma mais equitativa as necessidades da educação básica em todo o país”, afirmou Jeferson.

O ministro Camilo Santana também parabenizou o estado pelos avanços obtidos na área educacional.

“Sergipe teve um avanço significativo no compromisso com a alfabetização e, também, nos indicadores do Ideb. Toda política pública precisa ser mensurada, e a educação integral tem sido um dos grandes focos. Estamos com a meta de um milhão de novas matrículas por ano no ensino integral. O programa Pé de Meia, por exemplo, beneficia 4 milhões de jovens em todo o país, sendo mais de 63 mil aqui em Sergipe”, destacou o ministro.

Ele também enfatizou a importância do regime de colaboração entre os entes federativos. “Quem executa as políticas são os prefeitos, os governadores e os secretários. O Consed é um espaço de escuta e avaliação para que possamos construir, juntos, políticas efetivas”, completou.

Consed

A II Reunião Ordinária do Consed segue até esta sexta-feira, 13, reunindo representantes das 27 unidades federativas e consolidando o papel dos estados na construção de um sistema educacional mais justo, inclusivo e eficiente.

Por Stephanie Maced