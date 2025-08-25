PRESIDENTE DA ALESE, JEFERSON ANDRADE PARTICIPOU DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ‘SERGIPE SEM FOME’

O presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, participou do lançamento do Programa ‘Sergipe Sem Fome’ do Governo do Estado de Sergipe na manhã desta segunda-feira (25), no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

O Programa ‘Sergipe Sem Fome’, passa a ser a principal política de segurança alimentar do Estado, a iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e integra ações já consolidadas, como o Prato do Povo, CMAIS, Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA), Mão Amiga, Restaurante Popular e as Feiras da Agricultura Familiar, além de campanhas de arrecadação de alimentos.

Durante o evento, foi realizada a apresentação oficial do Programa, a assinatura simbólica do Pacto pela Segurança Alimentar com prefeitos e prefeitas de Sergipe e uma Feira da Agricultura Familiar no hall externo do teatro, reunindo produtores locais.

Para o presidente da Alese, Jeferson Andrade, iniciativas como o Programa Sergipe Sem Fome demonstram que as políticas públicas do governo do estado estão fazendo a diferença na qualidade de vida dos sergipanos.

“Eu parabenizo o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a primeira-dama Érica Mitidieri – Secretária de Ação Social do Estado – pelo trabalho e pelo comprometimento com a segurança alimentar e a dignidade da população sergipana. Os resultados concretos da gestão do governador Fábio já aparecem em todos os indicadores sociais da atualidade, significando, portanto um exemplo para todo o país, enfatizou o presidente da Assembleia Legislativa.

Foto ascom