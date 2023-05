Presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, recebe visita do ministro do Supremo, Luis Felipe Salomão

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STF) Luis Felipe Salomão visitou o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), nesta segunda-feira (22). Ele está em Sergipe participando de uma inspeção ordinária nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) e das serventias extrajudiciais do Estado, com o objetivo de apurar fatos relacionados ao funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares.

“Nós começamos uma correição aqui, visitamos o Poder Judiciário, conversamos com o governador e agora estamos aqui na Casa do Povo – fomos muito bem recebidos pelo presidente – para trocar impressões sobre o funcionamento do Poder Judiciário, ouvir sugestões da Assembleia Legislativa e entender como está funcionando, mas a proposta é uma só: a melhoria dos serviços e a qualidade da prestação da jurisdição, fazendo com que o Judiciário possa atender melhor a sociedade de Sergipe, que nos acolheu muito bem”, ressalta o corregedor nacional de Justiça Luis Felipe, acrescentando esperar trocar as informações e contribuir para que o trabalho que já é bom, continue ainda melhor.

“O ministro Luis Felipe Salomão veio a trabalho, mas fez questão de visitar o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A gente fica muito feliz com essa visita e a Assembleia se sente lisonjeada. Conversamos sobre vários assuntos pertinentes ao Judiciário, à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado. A gente também deixou a Assembleia à sua disposição, quanto de toda a equipe que ficará a semana toda aqui em Sergipe e o que precisar logisticamente do apoio da Assembleia Legislativa, estamos aqui para ajudar e que façam um bom proveito dessa visita aqui no nosso estado”, destaca.

Luis Felipe Salomão visitou a Presidência da Alese, acompanhado pelo desembargador Fábio Uchôa. Na ocasião o presidente Jeferson Andrade e o subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque presentearam o ministro e o desembargador com medalhas da Assembleia Legislativa e catálogos que retratam as riquezas de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza