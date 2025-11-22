PRESIDENTE DA AL, DEUTADO JEFERSON ANDRADE,  ACOMPANHA DE PERTO OS IMPACTOS DAS CHUVAS EM UMBAÚBA

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade, acompanha ações para recuperação de estrada e adutora afetadas pelas fortes chuvas em Umbaúba.

“Acompanho de perto a situação em Umbaúba, onde as fortes chuvas provocaram a ruptura do trecho vicinal que dá acesso ao povoado Guararema e danificaram a adutora responsável pelo abastecimento de água na região.

Tenho monitorado o trabalho das equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Sedurbi, DER/SE e Deso, que atuam nas medidas emergenciais para recuperar a estrada e restabelecer o fornecimento de água à população.

A Assembleia Legislativa permanece à disposição, reforçando seu papel institucional de apoio aos municípios e atuando para garantir segurança, infraestrutura e tranquilidade às comunidades afetadas”, declarou Jeferson Andrade.

Por Stephanie Macedo – foto ASN