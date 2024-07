Presidente da Alese é condecorado pelo Corpo de Bombeiros de Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) comemora na data de hoje, 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro. Durante a solenidade festiva, o presidente do Poder Legislativo, deputado Jeferson Andrade e a sua esposa, Juliana B. Andrade, foram condecorados com Diploma e Medalha do Mérito Militar do Corpo de Bombeiros. A solenidade aconteceu , às 9 horas, no Quartel Central, em Aracaju.

Na solenidade, Jeferson Andrade destacou que a data é uma homenagem aos heróis brasileiros que se arriscam diariamente para cumprir o juramento de salvar e proteger. Ele também ressaltou o apoio dado pelo Governo e pela Alese à corporação.

“Hoje é um dia importante para todos que fazem o Corpo de Bombeiros e certamente também para a nossa sociedade. O Governo do Estado sabe da importância do Corpo de Bombeiros e vem interiorizando muito mais ainda o Corpo de Bombeiros nas regiões de Sergipe. Nós ficamos bastante satisfeitos com projetos de leis que passam na Alese, estamos dando sempre apoio ao Corpo de Bombeiros”, declarou Jeferson Andrade.

O presidente também agradeceu o reconhecimento do Corpo de Bombeiros a ele a a sua esposa. A indicação da Medalha de Mérito para a esposa do presidente da Casa, Juliana Andrade, foi iniciativa da deputada federal Katarina Feitoza.

Na solenidade também foram entregues medalhas a militares e civis, além de promoção de oficiais e praças.

Medalha

A Medalha do Mérito do Bombeiro Militar foi instituída em 2001, com a finalidade de agraciar bombeiros militares de Sergipe que tenham prestado notáveis serviços à corporação, ao estado e ao país. A condecoração é dedicada, ainda, aos militares das Forças Armadas, Auxiliares e aos cidadãos brasileiros que, pelos serviços prestados, se tornam merecedores da homenagem.

Histórico

CBM

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi criado em 1° de outubro de 1920. De acordo com os registros históricos, um incêndio de grandes proporções ocorreu no Centro da capital, à época, destruindo completamente a loja ‘Casa Celeste’. A partir do sinistro, enfatizou-se a necessidade de criação da instituição.

Por Stephanie Macedo