Presidente da Alese e deputados realizam visita ao Hospital da Criança, em Aracaju

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), acompanhado de outros parlamentares, realizou uma visita ao Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, em Aracaju, onde participou de uma reunião com a direção da unidade.

O encontro teve como pauta a apresentação do novo modelo de gestão do hospital, que desde o dia 1º de julho de 2025 passou a ser administrado pela Irmandade Boituva de Saúde e Educação, organização social sediada no interior de São Paulo. O contrato firmado com o Governo de Sergipe, em 30 de junho deste ano, tem duração inicial de 36 meses e poderá ser renovado por até 10 anos.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a parceria em regime de cogestão tem como objetivo garantir mais eficiência, agilidade e qualidade no atendimento às crianças sergipanas. A Irmandade Boituva se comprometeu a implementar melhorias graduais, como a conversão de leitos em UTIs pediátricas, a instalação de um tomógrafo e outras ações previstas em seu plano de trabalho.

Durante a visita o presidente da Alese, Jeferson Andrade, destacou que foi muito positiva a reunião com a equipe do hospital. “A reunião foi bastante produtiva, tivemos acesso a diversos dados que normalmente não estão disponíveis e pudemos debatê-los de forma aprofundada. A expectativa da diretoria do hospital é de que outros sistemas de saúde também adotem essa mesma metodologia que está sendo aplicada no Hospital da Criança, contribuindo para o fortalecimento e a melhoria da saúde pública em todo o estado”, ressaltou.

O deputado Cristiano Cavalcante (União) destacou a relevância da visita ao Hospital da Criança e elogiou a qualidade do serviço oferecido. “Fizemos uma visita hoje extremamente importante ao Hospital da Criança, eu, deputado Jeferson Andrade, nosso presidente, deputado Luciano Bispo (PSD), e nele nós tivemos a oportunidade de constatar a eficiência do serviço prestado, tivemos a oportunidade de constatar o atendimento, o acolhimento às mães, às crianças nesse momento. Então, sem dúvida alguma, nos sentimos contemplados por vermos que aquilo que nós votamos na Assembleia, esse primeiro equipamento da saúde, que é o Hospital da Criança, está sendo bem cuidado, está no caminho certo do atendimento e do cuidado com o povo sergipano”, afirmou.

A superintendente da Irmandade Boituva, Sueli Melo, ressaltou a importância da presença dos parlamentares na reunião. “Com certeza, os nossos governantes devem conhecer os equipamentos de saúde, principalmente frente às mudanças que estão acontecendo, para que acompanhem o trabalho das organizações sociais que vão assumir a gestão. Aqui no Hospital da Criança, onde iniciamos em julho, estamos muito felizes em recebê-los, para que conheçam nosso trabalho e vejam que estamos tratando tudo com seriedade e compromisso. Viemos para Sergipe, para Aracaju, para cumprir integralmente o plano de trabalho enviado à Secretaria de Saúde do Estado, com maior humanização, e pretendemos fazer história aqui. Eles são os fiscalizadores do povo, os governantes, e acho essencial que visitem, conheçam e saibam o que está acontecendo. Fico feliz que vieram, sinal de que o povo escolheu bem seus representantes, que são pessoas atuantes no poder e no governo”, afirmou.

O diretor executivo do Centro Cárdio, Carlos Alexandre, avaliou como positiva a visita dos parlamentares ao Hospital da Criança. “Está sendo excelente. A gente agradece pela recepção que os deputados tiveram aqui. Eles entenderam a nossa necessidade, conheceram nosso trabalho e a evolução que a UES vem trazendo para o município. Desde junho, temos melhorado bastante tanto na quantidade de atendimentos quanto na qualidade, especialmente no tempo de espera. Antes, entre triagem, atendimento e exame, o tempo médio era de quase duas horas; hoje, está em torno de 34 a 40 minutos. Nossa intenção é avançar ainda mais, com um atendimento cada vez mais humanizado, e, se houver espaço, replicar o que estamos aplicando aqui no Hospital da Criança em outros equipamentos de saúde nas demais regiões”, afirmou.

Além do presidente Jeferson Andrade e do deputado Cristiano, o deputado Luciano Bispo também participou da visita institucional.

Por Débora Nepomuceno Marques