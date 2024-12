Presidente da Alese enaltece o tema tratado na Conferência da Unale

Na manhã de hoje (4), os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) se uniram a parlamentares de todo o país para discutir “O Futuro da Educação do Brasil”, tema central da extensa programação da 27ª Conferência Nacional da Unale, que se encerrará na próxima quinta-feira, 5 de dezembro. O evento está sendo realizado na Expo Mag, no Rio de Janeiro.

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, o tema Educação, discutido neste encontro, é sério e necessário, sendo um pilar essencial para todas as áreas da vida. Durante a conferência, os plenários se unificam para debater “O Futuro da Educação no Brasil”.

“Durante as Conferências realizadas pela Unale, temas importantes foram discutidos ao longo dessas décadas. Nesta edição, não está sendo diferente. Sabemos que a educação é a base de tudo. No entanto, não adianta ter aquele discurso bonito de que ‘a educação é o futuro do país’ se não houver prática. O que estamos vendo hoje aqui é a transformação de palavras em ações. Não é apenas discurso; estamos buscando transformar vidas, não só dos sergipanos, mas de todos os brasileiros”, defendeu o presidente do Poder Legislativo de Sergipe.

Jeferson Andrade concluiu sua fala ressaltando que a educação impulsiona a a economia e promove o crescimento do país. “Trabalhar com educação significa também trabalhar com tecnologia, inovação e ideias. É assim que podemos construir um país melhor e mais promissor.”

Destacou ainda que em Sergipe, o Governo do Estado tem sido parceiro nessa questão. “Temos visto iniciativas importantes, como a renovação de escolas e o incentivo aos estudantes, mas sabemos que é um processo contínuo de melhoria. Levaremos algumas das propostas que vimos aqui ao longo desses dias para que o governador as analise e, quem sabe, as coloque em prática em nosso estado. Assim, podemos avançar ainda mais na construção de um futuro melhor para todos”, externou o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade.

No painel principal de hoje, as discussões abordam “Educação e Inovação: Modelos de Ensino para o Século XXI”. A palestra reúne especialistas de destaque na Educação do Brasil: Mediadora Flavia Lobo, jornalista da MultiRio, apresentadora, produtora de conteúdo e especialista em Jornalismo Educativo; Claudia Costin, especialista em Educação e fundadora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas; Fernanda Paschoal Xavier, professora destacada no Prêmio Professores do Brasil, com premiações no Paulo Freire e no Projeto EMAS Sustentável; Tales Gomes, especialista em inovações, Educação e Tecnologia, coautor e empreendedor premiado pela Forbes Under 30 e MIT Under 35, além de coautor do livro “Docentes em Ação: Práticas com Tecnologias”; e João Alegria, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, autor-roteirista, professor e escritor.

Os 16 deputados sergipanos presentes acompanharam as palestras e debates, e destacaram que os temas discutidos fortalecem o futuro da educação brasileira.

O vice-presidente da Alese, deputado Garibalde Mendonça, que acompanha as Conferências da Unale há 20 anos, destacou a inovação do tema da 27ª edição, que envolve todos os cidadãos do país. “Os temas abordados hoje são variados, pois a educação é tudo na vida. Nós, como parlamentares estaduais e federais, devemos dedicar mais tempo e mostrar a importância da educação em nosso país. Outro tema relevante que me chamou bastante atenção foi o meio ambiente. Ele mostrou que o meio ambiente pode acelerar a vida de todos nós. São temas como esses que merecem destaque. Parabéns à Unale por todo esse trabalho”, afirmou Garibalde.

O deputado Ibrain Monteiro afirmou que é por meio da educação que um país consegue se manter mais digno e avançado. “Esse tema foi escolhido pela Unale, e os debates têm sido acalorados, mas sempre focados no bem do Brasil. Como legisladores, não podemos deixar de tratar de uma pauta tão importante, que é a educação, a base da formação de cidadãos”, frisou.

A deputada Carminha Paiva acrescentou que a educação é, de fato, o pilar de toda a construção e desenvolvimento do país, por isso, essencial para o debate promovido na 27ª Conferência Nacional da Unale. “Na palestra, foram apresentados dados alarmantes sobre o analfabetismo no Brasil, o que é muito preocupante. Além disso, discutiu-se a tecnologia na educação, outro ponto fundamental. Estamos saindo daqui enriquecidos de conhecimento. Está sendo muito bom discutir esse tema, e eu, como deputada, me sinto feliz por estar participando deste 27º encontro da Unale”, comemorou.

“Temos discutido como a educação pode transformar o país. Sabemos que é por meio da educação que o Brasil pode avançar. A experiência compartilhada aqui, no maior encontro de deputados da América Latina, é enriquecedora e nos permite colaborar para o desenvolvimento de todos os estados brasileiros”, afirmou o deputado Neto Batalha.

O amplo debate demonstra a relevância do evento. No segundo dia da conferência, o deputado Kaká Santos falou sobre sua participação na 26ª edição em Fortaleza e, agora, no Rio de Janeiro. “Essa interação com deputados de todo o Brasil e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais. Ao retornarmos a Sergipe, levaremos esse aprendizado adquirido na Unale para implementá-lo em ações que beneficiem nosso estado”, destacou.

O deputado Cristiano Cavalcante também compartilhou sua experiência na Unale, durante a programação de hoje. “A abertura foi ontem. É impressionante a pujança e a relevância dos temas abordados pela Unale. Trata-se de um debate riquíssimo, onde deputados de todo o Brasil estão firmes, equilibrados, trocando experiências e discutindo cases de sucesso implementados nas casas legislativas de cada estado. Essa troca nos permite contribuir ainda mais. Voltaremos ao nosso estado na sexta-feira, revigorados e munidos de conteúdo, prontos para iniciar 2025 com muito trabalho em prol do povo sergipano”, afirmou.

