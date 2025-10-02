DEPUTADO JEFERSON ANDRADE PARTICIPA DO LANÇAMENTO DA 40ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO

A convite do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e do prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade, participou, na manhã desta quinta-feira (2), do lançamento da programação da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC). A solenidade ocorreu na Casa Verde Villa Gastrô, localizada no Centro Histórico do município.

Realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, o FASC chega à sua 40ª edição celebrando uma trajetória de 53 anos. Reconhecido como um dos maiores eventos culturais do estado, o festival se consolidou como espaço de encontro entre diferentes manifestações artísticas, além de promover impacto social e econômico para a Cidade Mãe de Sergipe. Neste ano, o tema escolhido é ‘‘Na Cultura a Gente se Encontra’.

O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e realizado pela Prefeitura de São Cristóvão, através da Fundação Municipal de Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (Escoa), além do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Importância cultural

Criado na década de 1970, o Festival de Artes de São Cristóvão tornou-se um dos mais representativos do cenário cultural nordestino, reunindo artistas locais e nacionais em diversas linguagens. Após ser interrompido em 2005, o evento foi retomado em 2017, resgatando sua proposta original e fortalecendo a cena cultural sancristovense.

Ao participar do lançamento, o presidente da Alese, Jeferson Andrade, destacou a relevância do festival para a preservação da memória cultural e para o fortalecimento da identidade sergipana.

“O Fasc é uma riqueza artística e cultural de Sergipe. Um evento grandioso que valoriza as nossas tradições. Um festival apoiado pelo governo de Sergipe e pela Prefeitura de São Cristóvão que atrai muita gente, movimenta o comércio e abre oportunidades de negócios, gerando renda para a população” afirmou Jeferson Andrade.

Fotos: César de Oliveira

Por Stephanie Macedo