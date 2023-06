Presidente da Alese, Jeferson Andrade recebe homenagem pelos 40 anos da Coderse

Das mãos do Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), Paulo Henrique Machado Sobral, e do secretário de Estado a Agricultura, Desenvolvido Agrário, e da Pesca (Seagri), Zeca Ramos da Silva, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu uma homenagem pelo conjunto de ações prestadas ao longo dos últimos dez anos para a agricultura familiar nos 75 municípios sergipanos. A solenidade de entrega aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na sede do órgão estadual, em Aracaju.

Fundada com a finalidade de levar desenvolvimento humano às localidades rurais, oferecendo água para a produção agrícola e pecuária, em perímetros irrigados, sistemas de abastecimento, barragens e aguadas, a Coderse decidiu reunir servidores, ex-funcionários e gestores públicos para enaltecer a história protagonizada pelo órgão estadual – por muitos anos denominado de: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro). Para o deputado Jeferson Andrade, a Coderse é peça fundamental no processo de desenvolvimento da menor Unidade Federativa do país.

“Comemoramos nesta data especial os 40 anos desta Companhia que muito trabalha, sobretudo, por àquelas famílias envolvidas na produção agrícola e pecuária. Acompanho com certa frequência as ações desenvolvidas pela Coderse, antiga Cohidro, e muito me orgulha poder colaborar com a expansão deste suporte que a Assembleia Legislativa também proporciona ao pequeno e médio produtor”, destacou o presente da Alese. Sobre a homenagem recebida, Jeferson Andrade enalteceu que ao longo dos últimos anos busca contribuir com os avanços da Companhia, bem como estendeu este reconhecimento para os demais 23 parlamentares que formam a 20ª Legislatura.

“Esta homenagem é fruto do trabalho que busco desenvolver desde o meu primeiro mandato como deputado estadual em prol da agricultura familiar. Compartilho com os meus colegas de parlamento este momento histórico. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, agradeço a homenagem”, completou o presidente.

O evento que marcou os 40 anos da Companhia, contou, por exemplo, com a presença do governador Fábio Mitidieri; do vice-governador, José Macêdo Sobral; dos secretários de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo Filho; da Justiça e de Defesa ao Consumidor (Sejuc), o delegado da Polícia Civil, Cristiano Barreto; do ex-governador Belivaldo Chagas; e do ex-deputado e procurador do Estado, Venâncio Fonseca Filho – atualmente superintendente Especial de Articulação Política e Relações Institucionais. Para o chefe do Poder Executivo Estadual, Fábio Mitidieri, com o apoio da Alese, a Coderse deve multiplicar o conjunto de avanços nos mais variados seguimentos.

“Já disse, e repito: juntos, vamos proporcionar ao Estado de Sergipe um desenvolvimento de destaque histórico. Para a nossa felicidade, nestes primeiros meses de gestão temos encontrado apoio republicano e democrático por parte da Assembleia Legislativa. Contando com este suporte, podem ter certeza que até 2026 a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe estará mais fortalecida e presente nos municípios. Quem ganha com isso não sou eu, nem o presidente Jeferson Andrade; quem ganha são as centenas de famílias sergipanas atendidas”, avaliou.

