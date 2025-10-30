PRESIDENTE DA ALESE, JEFERSON ANDRADE, RECEBE VISITA DO PROCURADOR-CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu, nesta quinta-feira (30), a visita do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas.

Durante o encontro, o procurador convidou o parlamentar para participar da solenidade de sua recondução ao cargo, que será realizada no dia 24 de novembro, às 10h, no auditório do MPT-SE.

O procurador-chefe do MPT-SE Márcio Amazonas destacou a relevância da atuação do Ministério Público do Trabalho e a importância do diálogo com os poderes constituídos.

“O MPT é a instituição que zela pela dignidade e pelos direitos sociais de trabalhadores e trabalhadoras, verificando eventuais ilícitos praticados por empresas, sindicatos, pela administração pública e, quando necessário, também pelos próprios empregados. É uma honra comparecer à Casa do Povo e convidar o presidente da Assembleia Legislativa e todos os parlamentares para a nossa cerimônia de recondução. Aceitei o desafio de permanecer mais dois anos à frente da instituição, com o compromisso de aprimorar nossos índices e garantir mais dignidade ao trabalhador sergipano. Temos pautas em comum com a Alese e seguiremos unidos em prol do desenvolvimento do Estado”, afirmou o procurador-chefe Márcio Amazonas.

