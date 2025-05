Presidente da Alese se reúne com a bancada e Movimento Camponês para discutir fortalecimento da agricultura camponesa em Sergipe

Após encerramento da Sessão Plenária Itinerante realizada no município de Simão Dias, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), se reuniu com representantes do Movimento Camponês Popular (MCP), acompanhado pelo líder do Governo na Casa, deputado Cristiano Cavalcante (União), e pela deputada de Oposição Linda Brasil (Psol).

O encontro teve como objetivo ouvir e debater as pautas apresentadas pelo movimento, com foco na construção de um plano nacional de fortalecimento da agricultura camponesa.

Durante a reunião, os representantes do MCP apresentaram propostas voltadas ao incentivo da produção familiar no campo, ao acesso à terra, à água e a políticas públicas de fomento à agricultura sustentável. A iniciativa visa garantir melhores condições de vida para os trabalhadores rurais e ampliar a produção de alimentos saudáveis nas comunidades camponesas.

O presidente Jeferson Andrade destacou a importância do diálogo entre o Parlamento e os movimentos sociais: “A Assembleia está aberta para ouvir e construir soluções que atendam às necessidades do povo do campo. É nosso dever institucional apoiar iniciativas que promovam desenvolvimento, justiça social e segurança alimentar em Sergipe.”

O gesto de unir Governo e Oposição em torno do debate com o MCP foi visto como um avanço no fortalecimento da democracia participativa e na valorização da agricultura camponesa no estado.

Como desdobramento da reunião, será realizado no Plenário da Alese uma audiência pública com entes a fins, envolvidas com a temática.

A dirigente do Movimento Camponês Popular, Ana Maria dos Santos Guimarães, solicitou um espaço ampliado de fala na Casa para tratar de um tema considerado fundamental pelos camponeses: a preservação das sementes crioulas. Segundo ela, essas sementes tradicionais vêm sendo ameaçadas por contaminações externas, especialmente de origem estrangeira. “Agora vamos aguardar o retorno da Alese, em diálogo com a deputada Linda Brasil, para o agendamento desse momento, onde poderemos aprofundar o debate e envolver órgãos competentes que fortaleçam essa pauta, provavelmente dentro da Comissão de Agricultura”, afirmou Ana Maria.

Intolerância

Na ocasião, os deputados também ouviram o Babalorixá, Baba Aristeu, que trouxe no momento de outiva da população simãodiense uma fala sobre Intolerância religiosa e racismo.

O Babalorixá, Baba Aristeu fez um apelo aos parlamentares por mais atenção à pauta da igualdade racial e à proteção dos povos de terreiro no estado. Segundo ele, as comunidades de matriz africana enfrentam constante vulnerabilidade social e não contam com o devido respaldo do poder público. “Estamos sendo violados nos nossos direitos e não temos quem nos defenda. Em Aracaju, uma casa de candomblé com mais de 80 anos foi invadida, e o vizinho teve o direito de ocupar parte do espaço sagrado. Em Simão Dias, tememos que o mesmo aconteça”, alertou. Baba Aristeu informou que irá formalizar um requerimento à Alese para que os deputados se posicionem e apresentem medidas efetivas de proteção e garantia de direitos às comunidades tradicionais.

Foto: Jadilson Simões| Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques