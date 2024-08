Presidente da Alese marca presença na 33ª edição do ‘Sergipe é Aqui’

Nesta sexta-feira (23), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) deputado Jeferson Andrade (PSD) participa da 33ª edição do Programa ‘Sergipe é Aqui’, realizado no município de Brejo Grande. A atividade governamental de iniciativa do Poder Executivo Estadual, por intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, impulsionou mais uma vez a oferta de serviços desenvolvidos pelas próprias pastas administrativas junto à comunidade, bem como ofereceu serviços realizados pelo próprio município.

Localizada às margens do Rio São Francisco, Brejo Grande é conhecida pela força da carcinicultura, assim como pela história de resistência das comunidades remanescentes de quilombos. Toda a prestação de serviços foi concentrada no entorno da Escola Municipal José Moacir Mendonça e na sede da prefeitura, no centro da cidade. Ao todo foram ofertados cerca de 150 diferentes tipos de assistência pública, as quais envolveram diretamente 16 Secretarias de Estado.

“Hoje a capital de Sergipe é Brejo Grande e estamos muito satisfeitos com muitos serviços prestados“, comemorou o governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD).

Na oportunidade, o presidente da Alese, Jeferson Andrade, destacou a importância da iniciativa do Governo de Sergipe. “O governador vem ver seu povo. Vem falar com as pessoas. E ficamos muito felizes em poder participar de mais uma edição do ‘Sergipe é Aqui’. Trouxemos serviços, projetos aprovados na Alese, priorizando o crescimento e bem-estar da população”, destacou.

Serviços

Entre os serviços disponibilizados no Sergipe é aqui em Brejo Grande, destaque para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exames médicos e odontológicos, palestras sobre diversos temas, vacinação, emissão de documentos como CPF, RG e IDJovem.

Aproveitando os serviços de saúde que também são disponibilizados, o aposentado José da Silva fez o exame de próstata. “ Sem sair do meu município conseguir fazer o exame. Primeiro fui muito bem atendido pelos profissionais que aferiram minha pressão, e logo sem seguida fiz o exame” , contou.

A dona de Casa Solange Calumby esteve no stand montado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). No local, ela foi informada que tem direito ao programa tarifa social. “Os profissionais da Deso me explicaram tudo. Entreguei meus documentos e agora é só aguardar o próximo procedimento. Tudo aconteceu de maneira fácil e rápida e sem necessidade de deslocamento para Aracaju”, disse.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos