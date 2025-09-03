Presidente da Alese participa de reunião na Seplan e celebra a retomada dos transplantes em Sergipe

Na manhã desta quarta-feira (3), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), e o líder do Governo na Casa, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), participaram de uma reunião na Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) para conhecer as ações estratégicas do Governo do Estado.

O encontro contou com a presença do secretário de Estado do Planejamento, Júlio Filgueira, e do secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo. O objetivo foi apresentar o sistema de gestão integrada e de monitoramento das ações previstas no Plano Estratégico de Governo. Seguindo a agenda do dia, deputados também participaram de ato que anuncia o retorno dos transplantes de rim e fígado e benefícios para a rede filantrópica de saúde de Sergipe.

Durante a reunião na Seplan, os parlamentares puderam conhecer a plataforma utilizada pelo Executivo para acompanhar, em tempo real, o andamento dos projetos e metas estabelecidos pelas secretarias estaduais. Para o presidente da Alese, o momento foi de grande relevância para o alinhamento institucional.

“Foi uma visita importante à Secretaria de Planejamento. Agradeço ao secretário Júlio e à sua equipe, extremamente profissional. O que vemos hoje no Governo do Estado é resultado de um planejamento sério, liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). As obras estão sendo entregues, os programas estão sendo bem executados e acompanhados. A visita ao complexo, ao lado do deputado Cristiano e do secretário Jorginho, nos proporcionou uma visão clara de tudo que vem sendo monitorado. A Seplan nos deixou bem informados sobre o que está acontecendo, o que nos dá confiança de que o Estado continuará avançando e entregando resultados concretos à população sergipana. Um momento importante, que precisa ser divulgado para que todos possam acompanhar esse trabalho de perto”, afirmou.

Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Júlio Filgueira, a reunião foi uma oportunidade de apresentar as ferramentas e metodologias utilizadas na gestão estratégica do Governo. “No contexto da administração pública, essa reunião estratégica foi fundamental. Tivemos a oportunidade de apresentar ao presidente da Alese e ao líder do Governo como está estruturado o sistema de planejamento e monitoramento do Governo do Estado”, explicou.

O gestor destacou ainda os recursos tecnológicos que tornam o acompanhamento mais eficiente. “Apresentamos as ferramentas tecnológicas disponíveis ao governador Fábio Mitidieri e aos secretários, incluindo funcionalidades de inteligência artificial. Por meio do WhatsApp, por exemplo, é possível acessar, de forma prática e instantânea, informações atualizadas sobre a execução das obras. Esperamos, com isso, fortalecer ainda mais a transparência e a cooperação entre os Poderes”, completou o secretário.

O líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante, reforçou a importância da iniciativa. “A reunião foi muito importante. Tivemos a oportunidade de conhecer de perto o trabalho da Seplan, que normatiza e direciona as ações do Estado, proporcionando mais agilidade e eficiência à gestão pública. O secretário Júlio e toda a equipe da Seplan estão de parabéns. Temos a certeza de que, dessa forma, o andamento do Governo ocorre de forma mais célere, eficaz e institucionalmente responsável”, concluiu.

Transplante

Seguindo a agenda do dia, o presidente da Assembleia Legislativa participou também, junto ao governador do Estado, Fábio Mitidieri (PSD), da assinatura de contrato com a Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia (FBHC), no auditório do Centro Administrativo da Saúde. Na cerimônia, foi anunciado o retorno, após 13 anos, dos transplantes de rim com doador falecido, bem como a realização inédita do transplante de fígado pelo Sistema Único de Saúde de Sergipe.

Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), Sergipe tem uma necessidade estimada de 206 transplantes de córneas, 137 transplantes de rim, 57 transplantes de fígado, 18 transplantes de coração e 18 pulmão. Em 2024, o estado superou a estimativa da ABTO, realizando 226 transplantes de córneas. Com a assinatura do contrato, Sergipe retorna a rota dos transplantes nacionalmente.

Em 2024, Sergipe contou com 57 doadores de órgãos no Estado e, este ano, 37 doadores. Foram captados e ofertados para a Central Nacional de Transplantes, 56 rins, 22 fígados, 142 córneas e quatro corações no ano passado. Já em 2025, até o dia 28 de agosto, foram captados 36 rins, 18 fígados, 97 córneas e quatro corações.

Fotos: Jadilson Simões

Por Junior Matos