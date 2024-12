Presidente da Alese recebe a mais alta honraria do TCE/SE

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu na manhã desta segunda-feira, 9, a mais alta honraria do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE): a outorga do colar e do diploma do Mérito Gumersindo Bessa.

A solenidade aconteceu no auditório da Corte de Contas, reunindo autoridades, familiares e amigos dos 32 homenageados. Dentre eles, desembargadores, promotores, políticos, médicos e cidadãos que prestam serviços voluntários à sociedade. A mais alta honraria do TCE, foi criada através do Ato Deliberativo n° 311, em 1989, pelo então presidente do TCE/SE, conselheiro José Carlos de Sousa, com a finalidade de homenagear pessoas que desempenham funções importantes para a sociedade.

De acordo com o presidente da Alese, o momento é de agradecer a todos os conselheiros e conselheiras do TCE, pela honraria. “A gente vem desenvolvendo um trabalho na Assembleia Legislativa de Sergipe, não só na presidência mas ao longo de 12 anos e eu fico muito feliz por esse reconhecimento por parte do Tribunal de Contas. Essa é uma homenagem muito importante que significa muito pra mim, mas também pra Casa do Povo. Eu agradeço em nome da população sergipana e em nome dos 24 deputados”, ressalta o deputado Jeferson Andrade.

O deputado Marcos Oliveira (PL) participou destacou as homenagens no TCE/SE. “Sem dúvida nenhuma, o colar e o diploma do mérito Gumersindo Bessa, que foi um grande jurista, engrandece ainda mais o Tribunal de Contas de Sergipe. A gente veio prestigiar o meu amigo, deputado federal Ícaro de Valmir, entre outras autoridades, a exemplo do presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, o deputado federal Rodrigo Valadares, o governador Fábio Mitidieri, o prefeito Edvaldo Nogueira, a Dra Iolanda Guimarães, membros do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, entre outros. Parabenio a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Susana Azevedo por estar realizando esse ato de extrema grandeza para toda a comunidade sergipana”, destaca

O conselheiro Ulices Andrade (pai do presidente da Alese), destacou a honraria. “Uma homenagem muito importante não só para o deputado Jeferson Andrade, mas outras autoridades. Esse é um momento muito histórico; lembrar das pessoas que de forma decente e tranparente e com muita competência conduzem o estado, a exemplo do governador, do presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. É preciso que a gente destaque as pessoas que prestam relevantes serviços ao estado com esse tipo de homenagem para que sirva de exemplo e de estímulo para os demais”, observa Ulices Andrade.

Para a presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Susana Azevedo, trata-se de uma justa homenagem às pessoas que engrandecem o estado de Sergipe.

“Hoje estamos aqui para homenagear os chefes de todos os poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo e atodos àqueles que trabalham na iniciativa privada de forma extraordinária e fazem com que o exemplo de todas pessoas homenageadas no dia de hoje por fazerem diferença em Sergipe, sirva como legado para as futuras gerações, para os jovens, vejam que têm pessoas que pensam em melhorar Sergipe e em contribuir com o seu engrandecimento e o seu engrandecimento. Nós estamos muito felizes em pode homenagear pessoas como o goveranador Fábio Mitidieri, como o Dr. Ricardo Múcio; como meu ex-colega Jeferson Andrade, que tal como o fez seu pai, meu colega e querido amigo Ulices Andrade, tem desempenhado com excelência o papel de presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, conduzindo os trabalhos com equilíbrio, diálogo e compromisso com os interesses do povo sergipano; o ministro Márcio Macedo, Almir do Picolé, Almir Santana, a nossa querida diretora do Hospital Cirurgia, Márcia Guimarães. Pessoas que contribuem no dia a dia com o seu talento, com a sua competência para o engrandecimento do nosso querido Sergipe”, enfatiza.

O ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo afirmou ter ficado muito honrado com o recebimento do colar e do diploma do Mérito Gumersindo Bessa

“Agradeço à presidente do TCE, Susana Azevedo e aos demais conselheiros pelo convite para receber essa honraria, demonstrando que estamos à altura ajudando o presidente Lula a mudar o Brasil para melhor e ajudar o governo a mudar Sergipe, com os investimentos. Esse é um motivo de alegria receber essa honraria de tamanho significado, que leva o nome do grande sergipano Gumersindo Bessa e estar entre grandes nomes como Almir do Picolé, um ser humano espetacular e muito diferenciado”, ressalta.

Segundo o governador Fábio Mitidieri (PSD), é o reconhecimento do trabalho não apenas dele, mas de outras personalidades sergipanas. “São pessoas que têm um trabalho dedicado à sociedade, ao povo sergipano; cada um na sua esfera, cada um dentro daquilo que tem experiência, mas fazendo o melhor. Eu fico feliz por nesses dois anos de gestão até aqui, em poder receber esse reconhecimento, por estarmos fazendo uma gestão que pode contribuir cada vez mais com a sociedade sergipana. Estão de parabéns todos os homenageados de forma justa pelo Tribunal de Contas do Estado”, entende.

O vice-governador de Sergipe e secretário de estado da Educação, Zezinho Sobral completou:

“Estou muito emocionado e muito feliz em compartilhar esse momento tão especial com todos os sergipanos. O Tribunal de Contas na pessoa da sua presidente Susana Azevedo nos prestigia nesse momento assim como toda Corte de Contas, pois na verdade essa honraria é concedida por todos os conselheiros que aprovaram por unanimidade para que todos possam ser agraciados e nos estimular a prestar serviço e dar o nosso melhor à sociedade sergipana. É um compromisso que temos; um estímulo cada vez maio à dedicação e ao trabalho em prol de uma sociedade mais justa e igualitária”.

Homenageados

Aldeleine Melhor Barbosa – Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe

Alessandro Vieira – Senador

Alexandre Lessa Lima – Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Almir Almeida Paixão (Almir do Picolé) – Idealizador e gestor da Creche Ação Solidária Almir do Picolé

Almir Santana – Médico Sanitarista e Coordenador do Programa IST/AIDS da SES/SE

Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade – Desembargadora e Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos – Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Vice-Presidente e Corregedora Regional do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Carolina Teles Franco Libório – Diretora Presidente do Grupo Sergipe de Comunicação

Diógenes Barreto – Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Sergipe

Edvaldo Nogueira Filho – Prefeito de Aracaju

Fábio Cruz Mitidieri – Governador do Estado de Sergipe

Fábio de Almeida Reis – Deputado Federal

Francisco Evanildo de Carvalho – Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Ícaro Barbosa Costa (Ícaro de Valmir) – Deputado Federal

Iolanda Santos Guimarães – Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e diretora da Escola Judicial do Estado de Sergipe (EJUSE)

João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe e Presidente da AMPCON

Jeferson Luiz Andrade – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe

José Leó de Carvalho Neto – Defensor Público-Geral do Estado de Sergipe

José Macêdo Sobral (Zezinho Sobral) – Vice-Governador do Estado de Sergipe

Katarina Feitoza Lima Santana – Deputada Federal

Laércio José de Oliveira – Senador

Lorena Cardoso Teixeira Ribeiro – Gerente-Geral da AVOSOS

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho (Gustinho Ribeiro) – Deputado Federal

Manoel Cabral Machado Neto – Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe

Márcia Guimarães – Interventora Judicial do Hospital Cirurgia

Márcio Costa Macêdo – Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República

Nilzir Soares Vieira Junior – Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe

Rafael Sousa Fonsêca – Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima – Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Roberto Eugenio da Fonseca Porto – Desembargador e Ouvidor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Rodrigo Santana Valadares – Deputado Federal

Fotos: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza